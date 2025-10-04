ETV Bharat / state

SC से 2 लाख के जुर्माने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग का पहला बयान, अब कराएगा मजबूत पैरवी

देहरादून: उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर इस बार बेहद ज्यादा विवाद देखने को मिले हैं. स्थिति यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित मामले में राज्य निर्वाचन आयोग पर दो लाख का जुर्माना भी लगाया है. हालांकि इस मामले में जुर्माने को लेकर पहली बार राज्य निर्वाचन आयोग ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कोर्ट में पैरवी की बात कही है.

जुर्माने के बाद पहली बार आयोग ने रखी बात: एक तरफ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण का मामला खासा विवादों में रहा, तो वहीं दोहरी वोटर आईडी वाले प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने पर भी खूब बहस हुई. यहां तक कि यह मामला हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा. बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में राज्य निर्वाचन आयोग ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की और मुंह की भी खानी पड़ी.

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग पर लगाया था जुर्माना: हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने न केवल राज्य निर्वाचन आयोग की याचिका को सुनने से इनकार कर दिया, बल्कि राज्य निर्वाचन आयोग पर दो लाख का जुर्माना भी लगाया. इस मामले में पहली बार राज्य निर्वाचन आयोग ने अपना पक्ष रखते हुए जुर्माने पर स्थिति स्पष्ट की है.