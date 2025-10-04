ETV Bharat / state

SC से 2 लाख के जुर्माने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग का पहला बयान, अब कराएगा मजबूत पैरवी

जुर्माने के बाद पहली बार आयोग ने रखी बात, दोहरी वोटर आईडी पर करेंगे कोर्ट में पैरवी

DUAL VOTER ID CASE IN SUPREME COURT
दोहरी वोटर आईडी पर जुर्माने का मामला (Photo- ETV Bharat)
देहरादून: उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर इस बार बेहद ज्यादा विवाद देखने को मिले हैं. स्थिति यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित मामले में राज्य निर्वाचन आयोग पर दो लाख का जुर्माना भी लगाया है. हालांकि इस मामले में जुर्माने को लेकर पहली बार राज्य निर्वाचन आयोग ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कोर्ट में पैरवी की बात कही है.

जुर्माने के बाद पहली बार आयोग ने रखी बात: एक तरफ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण का मामला खासा विवादों में रहा, तो वहीं दोहरी वोटर आईडी वाले प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने पर भी खूब बहस हुई. यहां तक कि यह मामला हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा. बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में राज्य निर्वाचन आयोग ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की और मुंह की भी खानी पड़ी.

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग पर लगाया था जुर्माना: हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने न केवल राज्य निर्वाचन आयोग की याचिका को सुनने से इनकार कर दिया, बल्कि राज्य निर्वाचन आयोग पर दो लाख का जुर्माना भी लगाया. इस मामले में पहली बार राज्य निर्वाचन आयोग ने अपना पक्ष रखते हुए जुर्माने पर स्थिति स्पष्ट की है.

SEC कराएगा मजबूत पैरवी: राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त सुशील कुमार ने बताया कि-

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर दखल देने से इनकार किया है. जहां तक बात जुर्माने की है तो ये जुर्माना सुप्रीम कोर्ट ने आयोग के अधिवक्ता की बहस पर असंतुष्ट होने के कारण लगाया है. सुशील कुमार ने कहा कि आयोग की तरफ से हाईकोर्ट में मामले की पैरवी की जाएगी.
-सुशील कुमार, राज्य निर्वाचन आयुक्त-

ये था पूरा मामला: इस मामले में राज्य निर्वाचन आयोग सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट के उस अंतरिम आदेश के खिलाफ गया था, जिसमें दोहरी वोटर आईडी वाले प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने से जुड़े आयोग के एक सर्कुलर पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी. यह सर्कुलर उन उम्मीदवारों को पंचायत चुनाव लड़ने की इजाजत देता था जिनके नाम एक से ज्यादा मतदाता सूची में थे.

जुलाई में हुए थे उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव: इसी साल जुलाई महीने में उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए थे, जो वैसे तो पहले से ही चर्चाओं में चल रहे थे. लेकिन दो जगह वोटर लिस्ट वाले प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने के प्रकरण ने चुनाव को और भी ज्यादा सुर्खियों में ला दिया था. हालांकि अभी हाईकोर्ट में इस पर आयोग पैरवी करने की बात कर रहा है.
