ETV Bharat / state

ग्रेटर नोएडा: लिफ्ट एक्ट लागू होने के बाद भी लिफ्ट हादसों का सिलसिला जारी, डेढ़ घंटे तक लिफ्ट में फंसे रहे बुजुर्ग और मासूम - lift accidents not stop even after Lift Act

By ETV Bharat Delhi Team Published : 11 hours ago