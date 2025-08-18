कुल्लू: गत रात्रि से हो भारी वर्षा के कारण जिला कुल्लू के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक नुकसान हुआ है. कुल्लू शहर के साथ लगते मौहल नालें में बाढ़ और लैंडस्लाइड से भारी नुकसान हुआ हैं. इसके साथ ही कुछ सम्पर्क मार्ग भी बाधित हुए हैं. पाहनाला नाले में जलस्तर बढ़ने से एक खोखा बह गया. वहीं दोहरनाला में एक वाइन की दुकान एवं एक पुलिया बह गई. बुरेग्रां में भी एक पुलिया बह जाने की सूचना है. कुछ घरों में पानी और मलबा घुस आया है. इसके साथ ही एक मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुआ है.

कुल्लू प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक बदाह के प्राथमिक विद्यालय में पानी भर गया और पिरडी में 3 गाड़ियां बह गईं हैं. भुंतर से रामशिला मार्ग पिरडी के पास गाद आने से सड़क अवरुद्ध हुई थी, जिसे अब बहाल कर दिया गया है. खोखन नाले में बाढ़ के कारण भुंतर बाजार में कई दुकानों में पानी भर गया. शुरढ़ चौक के पास सड़क क्षतिग्रस्त हुई है. इसके कारण कई गाड़ियां अभी भी सड़क में ही फंसी हुई हैं. इसके अतिरिक्त भुंतर में क्षेत्रीय कानूनगो भवन एवं नशा मुक्ति केन्द्र (नजदीक सब्जी मंडी) में भी पानी घुस आया है.

बारिश के बाद नालों में बढ़ा हुआ जलस्तर (ETV Bharat)

रशोल में फटा बादल

वहीं, मणिकर्ण घाटी की ग्राम पंचायत रशोल में रविवार शाम के समय बादल फटा है. इसमें 2 घराट, एक पुलिया (जो गांव हेतु निर्मित थी) क्षतिग्रस्त हुई है. इसी प्रकार, गांव नौरी फाटी कशावरी में भारी बारिश के कारण एक मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुआ, जिसमें सो रहे 3 व्यक्तियों को हल्की चोटें आई हैं. जिला कुल्लू के उपमण्डल निरमण्ड के गांव उर्दु, कदेह, कुशवा एवं कटेर में भारी बारिश से 3 किचन और 1 गौशाला क्षतिग्रस्त हुई है. इसमें 5 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं.

मलबे में दबी हुई गाड़ियां (ETV Bharat)

बंजार और आनी में स्कूल बंद

डीसी कुल्लू तोरुल एस रवीश ने बताया कि 'जिला प्रशासन ने सभी प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है. राहत और बहाली के कार्य प्राथमिकता से किए जा रहे हैं. मौसम की वर्तमान स्थिति और जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, उप-मंडल बंजार और उपमंडल आनी में स्थित सभी शैक्षणिक संस्थान और आंगनबाड़ी केंद्र सोमवार को बंद रहेंगे.'

सड़क पर आया मलबा (ETV Bharat)

मंडी सदर में स्कूल बंद

वहीं, मंडी में बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं. शनिवार रात और रविवार को हुई बारिश के बाद मंडी में भारी तबाही हुई है. नदी-नालों में आई बाढ़ में कई गाड़ियां बहने की खबर है. वहीं, सोमवार को भी मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है. ऐसे में जिला प्रशासन ने मंडी सदर उपमंडल में सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के निर्देश रविवार को ही जारी कर दिए थे.

