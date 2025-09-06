भारी बारिश के बाद सिरसा के कई इलाके में जलभराव, सड़कों पर 2-3 फीट पानी, वाहनों का आवागमन प्रभावित
भारी बारिश के कारण सिरसा शहर के कई इलाके जलभराव की चपेट में हैं.
Published : September 6, 2025 at 11:45 PM IST
सिरसाः पिछले एक सप्ताह से सिरसा में बारिश का दौर जारी है. शनिवार को भी भारी बारिश हुई. बरसात के बाद पूरे शहर में जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है. शहर की तमाम सड़कें पानी में डूबी हुई हैं और निचले इलाकों में 2 से 3 फीट तक पानी भर गया है. इस कारण आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.
जलभराव से सड़कों पर चलने में परेशानीः सिरसा बस स्टैंड से लेकर अम्बेडकर चौक, परशुराम चौक, कीर्ति नगर, सूरतगढिया बाजार, शिव चौक, रानिया रोड, जनता भवन सहित शहर के कई इलाके में 2 से 3 फीट तक पानी भरा हुआ है. शहर भर में स्ट्रोम वाटर प्रोजेक्ट के चलते कई सड़कों पर खुदाई का काम चल रहा है जिसकी वजह से लोगों की परेशानियों में और भी इजाफा हुआ है. दूसरी ओर सड़कों में गड्ढो की वजह से वाहन चालकों को भी असुविधा हो रही है. जलभराव के चलते वाहन बीच सड़क पर ही बंद हो रहे हैं और कहीं-कहीं तो गिरने की वजह से लोगों को चोटें भी आ रही हैं. कई इलाके में पानी जमा होने से बीमारियां फैलने का भी खतरा बना हुआ है.
जल निकासी का उचित प्रबंध होः नरेश गोदारा का कहना है कि आने जाने में काफी दिक्क्त हो रही है क्योंकि सड़के टूटी पड़ी हैं और जगह-जगह गड्ढे हैं. निचले इलाकों में सीवर ओवर फ्लो हो रहे हैं और पीने का साफ पानी भी उपलब्ध नहीं हो रहा है. आम लोगों ने सरकार और प्रशासन से मांग की है कि सिरसा में जल निकासी के उचित प्रबंध किये जाएं ताकि लोगों को असुविधा न झेलनी पड़े.
जल निकासी कार्य में जुटे हुए हैं कर्मचारी: एडीसी वीरेंद्र सहरावत ने कहा कि "शहर में पानी की निकासी के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं. उन्होंने अधिकारियों को अतिरिक्त पंप सेट की व्यवस्था करने और प्रत्येक मशीन को बरसात के समय लगातार चालू रखने के निर्देश दिए." उन्होंने कहा कि "जलभराव रोकना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है. साथ ही नगर परिषद और जनस्वास्थ्य विभाग आपसी तालमेल के साथ कार्य कर रहे हैं. नगर परिषद के कर्मचारी जल निकासी कार्य में जुटे हुए हैं."
कई जगहों पर पंपिंग सेट से निकाला जा रहा है पानीः एडीसी वीरेंद्र सहरावत ने बताया कि "सुरखाब डिस्पोजल पर जनस्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार सक्रिय है. यहां पंपिंग का काम लगातार जारी है और पानी की निकासी बिना किसी बाधा के चल रहा है. गवर्नमेंट मॉडल स्कूल के पास लगाया गया पीएचईडी का पंपिंग सेट भी पूरी क्षमता के साथ कार्य कर रहा है. इस क्षेत्र में जलभराव की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मशीनें लगातार संचालित हो रही हैं. जनता भवन रोड पर भी नगर परिषद का डिस्पोजल चल रहा है और कर्मचारी जल निकासी सुनिश्चित करने में जुटे हुए हैं. इसके अलावा कंगनपुर रोड पर स्थित जनस्वास्थ्य विभाग का डिस्पोजल सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है. यहां भी पानी की निकासी में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आ रही है."
पंप सेट और मोटरों का विशेष ध्यान रखा जाएः अतिरिक्त उपायुक्त वीरेंद्र सहरावत ने बारिश के बाद जलभराव से निपटने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा है कि "शहर में कहीं भी जलभराव की समस्या उत्पन्न न हो इसके लिए पंप सेट और मोटरों का विशेष ध्यान रखा जाए." उन्होंने अधिकारियों को आदेश देते हुए कहा है कि "किसी भी पंप सेट या मोटर को खराब हालत में न रहने दिया जाए. सभी उपकरणों की समय-समय पर जांच की जाए ताकि पंप सेट लगातार सुचारू रूप से जल निकासी कार्य हो सके. मशीन की कार्यक्षमता पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए."