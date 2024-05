ETV Bharat / state

अलवर में सजा सुनने के बाद अपराधी अदालत से भागा, तीन साल की सजा हुई थी - criminal ran away from the court

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : 22 hours ago | Updated : 20 hours ago

अलवर में सजा सुनने के बाद अपराधी अदालत से भागा(पॉक्सो कोर्ट अलवर) ( photo etv bharat alwar )

अलवर में सजा सुनने के बाद अपराधी अदालत से भागा, तीन साल की सजा हुई थी (photo etv bharat alwar) अलवर. यहां कचहरी परिसर के पाॅक्सो न्यायालय में मंगलवार को सजा सुनने के बाद अपराधी मौके से भाग गया. अदालत ने उसे पाॅक्सो एक्ट व छेड़छाड़ के मामले में तीन साल की सजा सुनाई थी. शहर कोतवाली थानाधिकारी नरेश शर्मा ने बताया कि पाॅक्सो एक्ट में गिरफ्तार आरोपी मनीष को पाॅक्सो अदालत नंबर 1 ने तीन साल की सजा सुनाई थी. मनीष के खिलाफ नाबालिग से छेड़छाड़ का मामला दर्ज था. आरोपी के खिलाफ पाॅक्सो एक्ट में मामला दर्ज था. आरोपी को पुलिस अदालत लेकर आई. अदालत में सजा सुनने के बाद मनीष भीड़ की फायदा उठाकर मौके से भाग गया. अदालत से अपराधी के भागने की जानकारी मिलने के बाद पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे. जिले में नाकेबंदी कराई गई. पुलिस टीमों ने उसकी शहर में तलाश की. पुलिस उसके घर भी पहुंची, लेकिन अभी तक उसका पता नहीं चल सका. इस मामले में कोर्ट रीडर जयप्रकाश चौहान ने शहर कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कराई. पढ़ें: Jaipur Juvenile Home : बाल सुधार गृह से 15 बाल अपराधी फरार, एक की कल हुई थी जमानत, आज होती रिहाई पुलिसकर्मियों की संख्या हुई कम: जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय मिनी सचिवालय में शिफ्ट होने के बाद कचहरी परिसर में पुलिसकर्मियों की संख्या कम हो गई है. जब एसपी ऑफिस कचहरी परिसर में चलता था तो बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहते थे. अब अदालत में अभियुक्त को पेश करने के लिए लाने वाले पुलिसकर्मी ही आते है. पुलिसकर्मियों की संख्या कम होने का भी अपराधी मनीष को भागने को भागने का फायदा मिला. अदालत परिसर से पहले भी भाग चुके हैं आरोपी: अलवर कोर्ट परिसर से पहले भी आरोपियों के भागने की घटनाएं हो चुकी हैं. अदालत में पेशी पर लाए गए आरोपी चालानी गार्डों को चकमा देकर भाग चुके हैं. हालांकि ज्यादातर आरोपियों को पुलिस बाद में गिरफ्तार कर चुकी.

Last Updated : 20 hours ago