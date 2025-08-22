ETV Bharat / state

हरक के बाद अब यशपाल आर्य ने फोड़ा बम, बीजेपी पर लगाया धन उगाही का आरोप, कहा- मैंने भी दिया चेक - YASHPAL ARYA ACCUSED BJP

हरक सिंह रावत के बाद अब नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बीजेपी के खिलाफ बड़ा दिया है.

Etv Bharat
हरक के बाद अब यशपाल आर्य ने फोड़ा बम (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 22, 2025 at 6:48 PM IST

4 Min Read

देहरादून: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के बीजेपी द्वारा 30 करोड़ की एफडी कराए जाने वाले बयान से प्रदेश की राजनीति में घमासान मचा हुआ है. अब हरक सिंह रावत के बयान का नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भी समर्थन किया है. यशपाल आर्य ने कहा कि जब वो बीजेपी में थे तो उन्होंने भी आजीवन सहयोग निधि में चेक के जरिए रुपए दिए थे.

यशपाल आर्य का चैलेंज: यशपाल आर्य ने तो चैलेंज देते हुए ये कहा कि यदि सरकार ईमानदार है तो बीजेपी संगठन ने आजीवन सहयोग निधि से जो धन इकट्ठा किया है, उसे सार्वजनिक करना चाहिए, ताकि तस्वीर साफ हो जाए.

हरक के बाद अब यशपाल आर्य ने फोड़ा बम (ETV Bharat)

हरीश रावत ने भी साधा बीजेपी पर निशाना: हरक सिंह रावत के आरोपों पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बयान भी सामने आया है. उन्होंने कहा कि ये बीजेपी के लिए बड़ा बम है, जिसका तोड़ बीजेपी के पास नहीं है. बीजेपी के लोग नैतिक आधार खो चुके हैं.

बीजेपी खो चुकी नैतिक आधार: हरीश रावत ने कहा कि हरक सिंह रावत के बयान के बाद अब साफ हो गया है कि बीजेपी ने सिर्फ पार्टी चलाने के लिए नहीं बल्कि अपना घर भरने के लिए भी जनता को लूटा है. बीजेपी के माफिया के साथ संबंध थे, जिसका खुलासा हरक सिंह रावत ने किया है.

हरक सिंह रावत ने बीजेपी पर लगाया था धन उगाही का आरोप. (ETV Bharat)

बीजेपी का जवाब: वहीं, हरक सिंह रावत और यशपाल आर्य के आरोपों पर बीजेपी की प्रतिक्रिया आई है. बीजेपी प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि हरक सिंह रावत इस समय पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहे हैं, क्योंकि हरीश रावत ने उन्हें कांग्रेस से दरकिनार कर रखा है. जब हरक सिंह कांग्रेस में जा रहे थे, उस दौरान हरीश रावत की नाराजगी दिख गई थी.

बीजेपी का सवाल: हनी पाठक ने साथ ही कहा कि अगर हरक को इतना ही कॉन्फिडेंस है तो वो भ्रष्टाचार में लिफ्ट क्यों पाए गए? ऐसे में हरक को बीजेपी का खुली चुनौती है कि वो कोर्ट जाएं और इस आरोप को सिद्ध करके दिखाएं. हालांकि, पार्टी को चलाने के लिए फंड जमा किए जाते हैं, लेकिन हरक सिंह रावत से किसी ने ये नहीं कहा था कि इलीगल तरीके से लिया गया पैसा जमा करवाएं.

हरक सिंह रावत का 30 करोड़ वाला बयान: बता दें कि, हरक सिंह रावत ने हाल ही में बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया था. उन्होंने बकायदा प्रेस कांफ्रेस कर कहा था कि बीजेपी ने पार्टी चलाने के लिए बैंक में तीन करोड़ की एफडी कराई है. उन्होंने भी हल्द्वानी और रामनगर के खनन कारोबियों से दस-दस लाख रुपए के चेक लेकर एक करोड़ जुटाए थे.

हरक सिंह रावत ने तो यहां तक कह दिया था कि एफडी में किन-किन लोगों ने कितनी धनराशि दी है, इसकी जांच यदि ईडी ने ईमानदारी के साथ की, तो पूरी बीजेपी सलाखों के पीछे होगी. हरक सिंह ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा था कि जब वो प्रदेश के वन मंत्री थे, उस दौरान उनसे हल्द्वानी और रामनगर जाकर 10-10 लाख रुपए के चेक लाने को कहा गया था. जितने भी खनन ठेकेदार थे, उनसे चेक लाने को कहा गया था. हरक ने कहा था कि वो इस मामले में खुद को भी दोषी मानते हैं.

पढ़ें--

देहरादून: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के बीजेपी द्वारा 30 करोड़ की एफडी कराए जाने वाले बयान से प्रदेश की राजनीति में घमासान मचा हुआ है. अब हरक सिंह रावत के बयान का नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भी समर्थन किया है. यशपाल आर्य ने कहा कि जब वो बीजेपी में थे तो उन्होंने भी आजीवन सहयोग निधि में चेक के जरिए रुपए दिए थे.

यशपाल आर्य का चैलेंज: यशपाल आर्य ने तो चैलेंज देते हुए ये कहा कि यदि सरकार ईमानदार है तो बीजेपी संगठन ने आजीवन सहयोग निधि से जो धन इकट्ठा किया है, उसे सार्वजनिक करना चाहिए, ताकि तस्वीर साफ हो जाए.

हरक के बाद अब यशपाल आर्य ने फोड़ा बम (ETV Bharat)

हरीश रावत ने भी साधा बीजेपी पर निशाना: हरक सिंह रावत के आरोपों पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बयान भी सामने आया है. उन्होंने कहा कि ये बीजेपी के लिए बड़ा बम है, जिसका तोड़ बीजेपी के पास नहीं है. बीजेपी के लोग नैतिक आधार खो चुके हैं.

बीजेपी खो चुकी नैतिक आधार: हरीश रावत ने कहा कि हरक सिंह रावत के बयान के बाद अब साफ हो गया है कि बीजेपी ने सिर्फ पार्टी चलाने के लिए नहीं बल्कि अपना घर भरने के लिए भी जनता को लूटा है. बीजेपी के माफिया के साथ संबंध थे, जिसका खुलासा हरक सिंह रावत ने किया है.

हरक सिंह रावत ने बीजेपी पर लगाया था धन उगाही का आरोप. (ETV Bharat)

बीजेपी का जवाब: वहीं, हरक सिंह रावत और यशपाल आर्य के आरोपों पर बीजेपी की प्रतिक्रिया आई है. बीजेपी प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि हरक सिंह रावत इस समय पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहे हैं, क्योंकि हरीश रावत ने उन्हें कांग्रेस से दरकिनार कर रखा है. जब हरक सिंह कांग्रेस में जा रहे थे, उस दौरान हरीश रावत की नाराजगी दिख गई थी.

बीजेपी का सवाल: हनी पाठक ने साथ ही कहा कि अगर हरक को इतना ही कॉन्फिडेंस है तो वो भ्रष्टाचार में लिफ्ट क्यों पाए गए? ऐसे में हरक को बीजेपी का खुली चुनौती है कि वो कोर्ट जाएं और इस आरोप को सिद्ध करके दिखाएं. हालांकि, पार्टी को चलाने के लिए फंड जमा किए जाते हैं, लेकिन हरक सिंह रावत से किसी ने ये नहीं कहा था कि इलीगल तरीके से लिया गया पैसा जमा करवाएं.

हरक सिंह रावत का 30 करोड़ वाला बयान: बता दें कि, हरक सिंह रावत ने हाल ही में बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया था. उन्होंने बकायदा प्रेस कांफ्रेस कर कहा था कि बीजेपी ने पार्टी चलाने के लिए बैंक में तीन करोड़ की एफडी कराई है. उन्होंने भी हल्द्वानी और रामनगर के खनन कारोबियों से दस-दस लाख रुपए के चेक लेकर एक करोड़ जुटाए थे.

हरक सिंह रावत ने तो यहां तक कह दिया था कि एफडी में किन-किन लोगों ने कितनी धनराशि दी है, इसकी जांच यदि ईडी ने ईमानदारी के साथ की, तो पूरी बीजेपी सलाखों के पीछे होगी. हरक सिंह ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा था कि जब वो प्रदेश के वन मंत्री थे, उस दौरान उनसे हल्द्वानी और रामनगर जाकर 10-10 लाख रुपए के चेक लाने को कहा गया था. जितने भी खनन ठेकेदार थे, उनसे चेक लाने को कहा गया था. हरक ने कहा था कि वो इस मामले में खुद को भी दोषी मानते हैं.

पढ़ें--

For All Latest Updates

TAGGED:

BJP EXTORTING MONEYHARAK SINGH RAWATYASHPAL ARYA STATEMENTबीजेपी पर यशपाल आर्य का आरोपYASHPAL ARYA ACCUSED BJP

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

क्या आप जानते हैं कौन थे महारानी लक्ष्मीबाई के वकील जॉन लैंग? मसूरी में रस्किन बॉन्ड ने खोजी थी इनकी कब्र

37 किमी पैदल सफर कर धराली पहुंचा ईटीवी भारत, यहां जारी है जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद

''मैं मलबे में आधे से ज्यादा दबा हूं, मुझे बचा ले बेटा'', सुशील के कानों में गूंज रहे पिता के आखिरी शब्द

'ब्लास्ट जैसी आवाज आई, सब खत्म हो गया', चिल्लाते रहे धराली के जय भगवान, आंखों के सामने तबाह हुआ 2 मंजिला होटल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.