इंडस्ट्री की डिमांड के हिसाब से नाइलिट तैयार करेगा स्किल इंजीनियर, डीम्ड विश्वविद्यालय बनने से बढ़ी जिम्मेदारी - GORAKHPUR NEWS

यह उन्नत दर्जा अग्रणी शैक्षणिक संस्थानों और उद्योग भागीदारों के साथ सहयोग का मार्ग प्रशस्त करता है, सीखने और शोध के एक जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देता है. जो रोजगार संभावनाओं को भी बढ़ाता है. NIELIT पहले से ही IECT क्षेत्रों को आगे बढ़ाने और अभिनव समाधानों के माध्यम से सामाजिक चुनौतियों का समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रमों को उद्योग जगत के विशेषज्ञों के सहयोग से सावधानीपूर्वक तैयार किया गया है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि, छात्र बाजार की मांगों के अनुरूप कौशल हासिल करें. पहले दिन से ही नौकरी के लिए तैयार हो सकें.

नाइलिट गोरखपुर में बी.टेक. और एम.टेक. कार्यक्रम शुरू होने से आस-पास के क्षेत्रों के छात्रों को सर्वोत्तम तकनीकी शिक्षा मिलेगी और वे उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार नौकरी के लिए तैयार हो सकेंगे. निकट भविष्य में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी के उभरते क्षेत्रों में और अधिक विशिष्ट कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे. संस्था का मिशन डिजिटल डिवाइड को पाटना है, टियर-2 और टियर-3 शहरों, ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना और यह सुनिश्चित करना है कि, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सबसे दूरदराज के क्षेत्रों तक भी पहुंचे.

वहीं नाइलिट गोरखपुर के निदेशक डॉ. डी. के. मिश्रा ने कहा कि गोरखपुर परिसर में आगामी सत्र से इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी तथा वीएलएसआई डिजाइन में एम.टेक. पाठ्यक्रम एवं दो बी.टेक के पाठ्यक्रम Electronics & Communication and Engineering with minor in wearable Electronics और Computer Science and Engineering with minor in AI & ML शामिल हैं.



