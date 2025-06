ETV Bharat / state

गौरीकुंड हेली हादसा: धामी सरकार पर हरदा का तीखा हमला, कहा-रात में उजाला दिखेगा तो हेलीकॉप्टर ऑपरेट करने लग जाएंगे - HARISH RAWAT STATEMENT

कांग्रेस लीडर हरीश रावत ने सरकार पर साधा निशाना ( Photo-ETV Bharat )

Published : June 17, 2025 at 7:06 AM IST | Updated : June 17, 2025 at 7:17 AM IST

देहरादून: केदारनाथ के गौरीकुंड में हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद सीएम पुष्कर धामी ने हेली संचालक को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं.उन्होंने प्रदेश में हेलीकॉप्टर सेवाओं के संचालक को लेकर सख्त एसओपी के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं. जिसके बाद पूर्व सीएम हरीश रावत ने धामी सरकार पर तमाम सवाल दागे हैं और सरकार को घेरा है. पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि अब बड़े पैमाने पर राज्य में हेली सर्विसेज ऑपरेट हो रहे हैं, जिसमें चारधाम यात्रा भी शामिल है. लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं कि मैंने एसओपी तैयार करने के लिए कमेटी गठित कर दी है. इस कमेटी के सदस्यों के नाम और पद भी सामने आए हैं. उन्होंने कहा कि जब इतने बड़े पैमाने पर राज्य में हेली सर्विसेज संचालित हो रही हैं, तब तो ये काम बहुत पहले पूरा हो जाना चाहिए था. उन्होंने सवाल उठाया कि बिना एसओपी के आखिर कैसे कितने बड़े पैमाने पर हेली सेवाएं अब तक संचालित हो रही थी. हरीश रावत का कहना है कि यह स्वाभाविक प्रश्न उठेगा और लोगों के मन में भी उठ रहा होगा. उन्होंने कहा कि एक सिंगल सेंट्रल कमांड यह भी इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है. इसलिए हमारे सिस्टम की कई खामियां इस हादसे में उजागर कर दी हैं. अगर आधी रात को आपको उजाला दिखाई देगा तो क्या आधी रात को आप हेलीकॉप्टर ऑपरेट करने लग जाएंगे? एक निर्धारित समय के लिए अगर मौसम अनुकूल हो तभी हेलीकॉप्टर ऑपरेट किया जाना चाहिए था. लेकिन इस हादसे से पहले सवेरे 5 बजे ही हेलीकॉप्टर ऑपरेट हुआ तो वह आखिर किसकी परमिशन से हुआ है.

