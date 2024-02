गेम के आदी रणवीर की आत्महत्या के बाद उसका दोस्त भी जान देने वाला था, पुलिस ने ऐसे बचाई जान

वाराणसी : दो दिन पहले कैंट थाना क्षेत्र में 19 साल के रणवीर उपाध्याय ने जान दे दी थी. घटना के 24 घंटे बाद ही पुलिस ने वाराणसी से लगभग 900 किलोमीटर दूर उसके दोस्त की जान भी इंस्टाग्राम पर भेजे गए मैसेज को डिकोड करके बचाई. रणवीर ने 9 फरवरी को आत्महत्या की थी. पुलिस की जांच में पता चला कि रणवीर एक ऐसे गेम में शामिल था, जिसकी वजह से विदेशों में भी लोग अपनी जान दे रहे हैं. अपने परिवार का इकलौता रणवीर कम उम्र में ही काफी समझदार था. इस गेम की वजह से वह परिवार से बिल्कुल दूर होता गया. परिवार के लोगों ने पुलिस को बताया कि उसने सोशल मीडिया पर मैसेज साझा करने के बाद अपनी जान दे दी.

सोशल मीडिया अकाउंट की ट्रेसिंग के दौरान मिली अहम जानकारी : सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस रणवीर की मौत के बाद उसके सोशल मीडिया अकाउंट को ट्रेस कर रही थी, तभी वाराणसी से लगभग 900 किलोमीटर दूर कोटा में रहकर इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे उसके एक दोस्त अगस्त्य का मैसेज सामने आया. उसने भी सोशल मीडिया पर मौत का मैसेज भेजा था. पुलिस ने समय रहते इसे डिकोड कर वहां की पुलिस की मदद लेकर उसकी जान बचा ली. पुलिस इस गेम से जुड़े और लोगों की निगरानी भी अगस्त्य और जान दे चुके रणबीर की प्रोफाइल के जरिए कर रही है.

अगस्त्य ओके नाम की प्रोफाइल से खुला राज : पुलिस अधिकारियों का कहना है कि करोड़पति परिवार का इकलौता बेटा रणवीर जिम जाता था. उसने अपना अच्छा खासा शरीर भी बनाया था, लेकिन उसके इंस्टाग्राम पर कुछ ऐसे वीडियो और फोटो मिले हैं जिनसे पता चलता है कि वह गेम का आदी था. गेम में बताए गए चीजों के आधार पर ही अपने जीवन में एक्टिविटी को आगे बढ़ा रहा था. पुलिस को रणवीर के इंस्टाग्राम अकाउंट से कुछ ऐसे फोटो और वीडियो मिले हैं जो आम लोगों को व्यथित भी कर सकते हैं. जब पुलिस उसके प्रोफाइल को सर्च कर रही थी तो पुलिस को अगस्त्य ओके नाम से एक प्रोफाइल मिली. इस प्रोफाइल में लगातार अपडेट हो रहा था. 24 घंटे के अंदर में इस प्रोफाइल पर दो बार अपडेट हुआ. इसमें पहली बार प्रोफाइल ऑपरेट करने वाले ने आत्महत्या के एक तरीके वाली तस्वीर बनाकर अपने प्रोफाइल पर पोस्ट किया. इसके बाद रात में ही डिलीट कर दिया, लेकिन अगले दिन सुबह फिर इस पोस्ट को करके लिखा Should I kill my self or have a cup of coffee सबसे बड़ी बात यह है कि इस पोस्ट के बाद तीसरी पोस्ट भी 10 तारीख की रात करीब 11 बजे की गई. इसमें लिखा गया कि यू ऑल नो. हालांकि यह मैसेज भी बाद में डिलीट कर दिया गया.

ऑनलाइन गेमिंग से रणवीर से जुड़ा था अगस्त्य : शनिवार की रात लगभग 11:00 बजे हुए इस आखिरी अपडेट के बाद पुलिस में प्रोफाइल की डिटेल अपने साइबर सेल के जरिए पता करके तत्काल वहां की लोकल पुलिस से संपर्क किया. इस क्लू के आधार पर पुलिस ने तहकीकात की. पता चला कि यह प्रोफाइल किसकी है, पुलिस ने वहां पहुंचकर चीजों को मैनेज करके उस लड़के की जिंदगी बचाई. पुलिस के मुताबिक जिस लड़के ने यह पोस्ट किया था वह कोटा में रहकर इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था. ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफार्म के जरिए ही वह भी रणवीर से जुड़ा हुआ था.

रणवीर ने कमरे में तैयार किया था गेमिंग जोन : पुलिस को पूछताछ में पता चला है कि रणवीर को घर वाले प्यार से डिंक कहकर बुलाते थे. वह 3 महीने पहले तक काफी फ्रेंडली हुआ करता था. इसके बाद वह शांत रहने लगा. परिवार वाले ओझा तांत्रिक के भी संपर्क में भी थे. रणवीर बीते 5 सालों से गेम का एडिक्ट था. घर पर ही उसने अपने कमरे के हिस्से में पूरा गेमिंग जोन तैयार किया था. उसके तीन साथी उसके साथ लगभग एक ही वक्त में गेम खेलने के लिए जुड़ते थे.

