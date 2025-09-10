नेपाल हिंसा LIVE: तख्तापलट के बाद आर्मी ने संभाली कमान; कर्फ्यू लगा, घरों से न निकलने के लिए अनाउंसमेंट, बॉर्डर सील
बहराइच: नेपाल में हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया. तख्तापलट होने के बाद मंगलवार रात करीब 10 नेपाल आर्मी ने मोर्चा संभाल लिया. जगह-जगह अनाउंसमेंट की गई. कई जगहों पर कर्फ्यू लगा दिया गया है. इधर, भारत-नेपाल सीमा पर हाईअलर्ट घोषित कर दिया गया है. बॉर्डर पर चौबीसों घंटे सुरक्षाबल निगरानी कर रहे हैं.
लगातार उग्र प्रदर्शन होता देख नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया. दोनों का इस्तीफा होने के बाद नेपाली सेना की ओर से जारी किए गए पत्र में कहा गया है, कि देर रात 10 बजे से नेपाल राष्ट्र पर सेना का कब्जा होगा. वहीं, तख्तापलट के बाद सेना के जवानों ने नेपाली इलाकों में गश्त शुरू कर दी है. कर्फ्यू लगा दिया गया है. इस दौरान सेना के जवानों द्वारा घरों से बाहर न निकलने के लिए अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है. देर रात तक इंडो-नेपाल बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों द्वारा प्रदर्शन किया जाता रहा.
बॉर्डर एरिया में हुई आगजनी: मंगलवार को बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने इंडो-नेपाल बॉर्डर के रुपईडीहा चेक पोस्ट के पास बने सरकारी कार्यालय में आग लगा दी. वहीं, बॉर्डर पर बनी चौकी भी प्रदर्शनकारियों फूंक डाली. मामले को बढ़ता देख बॉर्डर से सटे सभी जिलों में हाईअलर्ट जारी कर दिया. बड़ी संख्या में एसएसबी जवानों ने बॉर्डर पर मोर्चा संभाल लिया है. अग्रिम आदेश तक बॉर्डर को सील कर दिया गया है.
इंडो-नेपाल बॉर्डर सील, सुरक्षाबलों ने बढ़ाई चौकसी: इस मामले में एसपी रामनयन सिंह ने बताया कि लगातार हम सभी बॉर्डर पर नजर बनाए हुए हैं. एसएसबी के साथ अतिरिक्त पुलिस बल के जवानों को बॉर्डर पर तैनात किया गया है. बॉर्डर को अग्रिम आदेश तक सील कर दिया गया है. सभी के आने और जाने पर रोक लगा दी गई है. जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते, तब तक अधिकारी लगातार कैंप करते रहेंगे. महराजगंज सोनौली बॉर्डर भी सील कर दिया गया है.
भारत-नेपाल सीमा पर बढ़ाई गई सुरक्षा : भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. मंगलवार देर रात डीएम संतोष कुमार शर्मा और पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीना सोनौली बॉर्डर पहुंचे और सुरक्षा का जायजा लिया. डीएम और एसपी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर सीमा पर तैनात पुलिस बल को सतर्क रहने और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए. नेपाल बॉर्डर पर फिलहाल पांच थानों की फोर्स तैनात है, साथ ही दो सीओ को भी ड्यूटी पर लगाया गया है.
सोशल मीडिया बंद करने पर उग्र हुआ प्रदर्शन: भारत के पड़ोसी राष्ट्र नेपाल में चार दिन पहले सोशल मीडिया की 26 साइट्स को सरकार ने बंद करा दिया था. इसमें व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसी कई अन्य साइट्स शामिल थीं. इसके बाद वहां हिंसा और प्रदर्शन तेज हो गया था. प्रदर्शन करने वालों का कहना था कि भ्रष्ट सरकार की बहुत सी चीजें सोशल मीडिया के माध्यम से उजागर हो रही थी. इसकी वजह से इन साइट्स को बंद किया गया. नाराज लोगों द्वारा नेपाल की राजधानी काठमांडू में उग्र प्रदर्शन किया गया. इसके बाद यह प्रदर्शन और उग्र होता गया और यूपी बॉर्डर तक पहुंच गया.
पूर्व पीएम की पत्नी को जिंदा जलाया: सोशल मीडिया साइट्स बंद होने के 48 घंटे में नेपाल में GENZ का प्रदर्शन उग्र हो गया. पूर्व प्रधानमंत्रियों, मंत्रियों के घरों पर हमले हुए. एयरपोर्ट पर आगजनी की गई. संसद भवन को आग के हवाले कर दिया गया. इतना ही नहीं नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल की पत्नी को उनके घर में जिंदा जला दिया गया. नेपाल के 6 बार के पूर्व पीएम शेर बहादुर देउबा के घर में आग लगा दी. पूर्व पीएम और उनकी पत्नी की पिटाई भी की गई.
यूपी से सटे जिलों में जमकर बवाल: वहीं, लखीमपुर खीरी जिले से सटे नेपाल के धनगढ़ी में लोगों ने जमकर उत्पात मचाया. गौरीफंटा बॉर्डर पर भारत के लोगों का प्रवेश नेपाल में रोक दिया गया है. नेपाल से भी लोगों के आने पर पाबंदी लगा दी गई है. बहराइच से सटे नेपाल के बांके जिले के नेपालगंज में युवाओं ने उपमहानगरपालिका को तोड़ने का प्रयास किया. गेट पर पत्थरों की बारिश की.
नेपाल में फंसे भारतीयों के लिए हेल्पलाइन: नेपाल में फंसे भारतीय नागरिकों की सहायता के लिए लखनऊ में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है. यहां पर तीन हेल्पलाइन नंबर 0522-2390257, 0522-2724010, 9454401674 तथा एक व्हाट्सएप नंबर 9454401674, 24×7 संचालित रहेंगे, जिनके माध्यम से लोग सीधे मदद प्राप्त कर सकेंगे. इसके अतिरिक्त, पुलिस मुख्यालय की सोशल मीडिया इकाई को निर्देशित किया गया है कि नेपाल से संबंधित किसी भी संवेदनशील सूचना अथवा पोस्ट की लगातार निगरानी की जाए और आवश्यकता पड़ने पर तत्काल कार्रवाई की जाए.
