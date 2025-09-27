ETV Bharat / state

'आई लव मोहम्मद' को लेकर यूपी में पोस्टर वार; BJP नेता ने लगवाए 'आई लव बुलडोजर' 'आई लव सीएम योगी आदित्यनाथ' के बैनर

लखनऊ के वीवीआईपी चौराहा, समता मूलक चौराहा और जानकीपुरम में लगे होर्डिंग्स-बैनर. ( Photo Credit; BJP leader Amit Tripathi Social Media )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : September 27, 2025 at 9:53 AM IST | Updated : September 27, 2025 at 10:05 AM IST 3 Min Read

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के बरेली में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद बवाल हो गया था. भीड़ ने नारेबाजी करते हुए जबरदस्त हंगामा किया था. आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर हंगामा कर रहे मुस्लिम समुदाय के लोगों को शांत करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा था. आई लव मोहम्मद को लेकर अब यूपी में पोस्टर वार भी शुरू हो गया है. लखनऊ में भाजपा के एक नेता के 'आई लव मोहम्मद' जैसे विवाद के बीच 'आई लव बुलडोजर' और 'आई लव योगी आदित्यनाथ' लिखी होर्डिंग्स ने नई चर्चा छेड़ दी है. ये होर्डिंग्स-बैनर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के युवा मोर्चा के महामंत्री अमित त्रिपाठी ने लगवाए हैं. लखनऊ के प्रमुख स्थानों जैसे वीवीआईपी चौराहा, समता मूलक चौराहा और जानकीपुरम में ये होर्डिंग्स लगाई गई हैं, जिन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बुलडोजर की तस्वीरें प्रमुखता से प्रदर्शित हैं. आई लव मोहम्मद पोस्टरों के बाद उपजे विवाद ने पहले ही प्रदेश में माहौल गरमाया हुआ था. इन पोस्टरों को लेकर कुछ लोग इसे धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश मान रहे थे. इसी बीच, बीजेपी नेता अमित त्रिपाठी ने 'आई लव बुलडोजर' और 'आई लव योगी आदित्यनाथ' लिखी होर्डिंग्स लगाकर जवाबी कार्रवाई की है. इन होर्डिंग्स के जरिए उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त प्रशासन और उनकी बुलडोजर नीति का समर्थन जताया है. अमित त्रिपाठी का कहना है कि "हमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से प्यार है. उनके नेतृत्व में बुलडोजर के जरिए गुंडों और माफिया पर की गई कार्रवाई ने प्रदेश में कानून-व्यवस्था को मजबूत किया है. हम इन होर्डिंग्स के माध्यम से यही संदेश देना चाहते हैं कि हमें अपने मुख्यमंत्री और उनकी नीतियों पर गर्व है. कुछ लोग 'आई लव मोहम्मद' जैसे पोस्टरों के जरिए माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका जवाब ये होर्डिंग्स हैं.

आई लव मोहम्मद अभियान के तहत बरेली में शुक्रवार को भारी बवाल हो गया था. यहां जुमे की नमाज के बाद कुछ लोगों ने भड़काऊ भाषण दिए थे. नारे लगाए थे. इसके बाद भीड़ को शांत करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया था. इसके बाद से ही विपक्ष और भारतीय जनता पार्टी के बीच इस मुद्दे को लेकर आपसी वाद विवाद तेज हो गया और प्रदेश का माहौल गरमाया हुआ है. आई लव मोहम्मद पोस्टर उतरवाने का कासगंज में विरोध, पुलिस ने दोबारा लगवाए: कासगंज जनपद के कस्बा गंजडुंडवारा में शुक्रवार को "आई लव मोहम्मद" लिखे बैनर-पोस्टर हटाने को लेकर विवाद और विरोध देखने को मिला. सुबह पुलिस प्रशासन ने नगर में लगे पोस्टर मुस्लिम समाज के लोगों से हटाने के निर्देश दिए. जुमे की नमाज के बाद लोगों ने पुलिस के कहने पर पोस्टर उतार दिए. इस पर नगर के कई लोग नाराज हो गए और महिला-पुरुषों ने मिलकर पटियाली मार्ग तिराहे पर एकत्र होकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. लोग प्रशासन से बैनर-पोस्टर पुनः लगवाने की मांग पर करते रहे. मौके पर पटियाली एसडीएम प्रदीप कुमार विमल, सीओ संदीप वर्मा और कोतवाली प्रभारी भोजराज अवस्थी पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन भीड़ अपनी मांग पर डटी रही. स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने बैनर-पोस्टर दोबारा लगवा दिए. ये भी पढ़ेंः बरेली में जुमे की नमाज के बाद बवाल; 10 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल, मौलाना तौकीर रजा ने जारी किया वीडियो

Last Updated : September 27, 2025 at 10:05 AM IST