ETV Bharat / state

उत्तराखंड में राहत पैकेज की घोषणा के बाद अब पीडीएनए कराएगा आपदा विभाग, जानिए क्यों जरूरी है?

राहत पैकेज और पीडीएनए ( फाइल फोटो- SDRF )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : September 14, 2025 at 1:09 AM IST 3 Min Read