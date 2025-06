ETV Bharat / state

सिक्किम में प्रतापगढ़ का हनीमून कपल 8 दिन बाद भी लापता, देशभर घूम चुका था कौशलेंद्र, शौक में पत्नी को दिखाने ले गया था पहाड़ी इलाका

सिक्किम गया प्रतापगढ़ का हनीमून कपल 8 दिन बाद भी नहीं मिला. ( etv bharat )

रायबरेली: प्रतापगढ़ जिले के राहटिकर के रहने वाले नवविवाहित जोड़े का अभी तक कोई सुराग नही लग पाता है. कौशलेंद्र सिंह (29 ) और अंकिता सिंह (26) घूमने गए 11 टूरिस्ट सदस्यों के उस ग्रुप में शामिल थे जो कि 29 मई को ट्रेवलर वाहन से सिक्किम राज्य के मंगन जिले की चुंगथांग इलाके में घूमने के लिये निकला था. उस दिन मौसम की खराबी के चलते ट्रैवलर हजारों फिट पहाड़ी से गिर गई थी. इसके बाद एक व्यक्ति का शव मिला था जबकि 2 अन्य घायल अवस्था में मिले थे. इसके बाद से कौशलेंद्र और अंकिता अन्य बचे हुए लोगों के साथ अभी तक लापता हैं. घटना के 8 दिन बाद भी न तो उनके बारे में कुछ पता लगा है और न ही कोई निशानी मिली है.

घूमने के शौक ने पहुंचाया था सिक्किम: कौशलेंद्र सिंह के चचेरे छोटे भाई अखंड सिंह ने ईटीवी भारत को बताया कि उनके बड़े भैया कौशलेंद्र सिंह घूमने के शौकीन थे. इसी शौक के चलते देश के बहुत जगहों पर वह घूम चुके थे. शादी के बाद वह इसी शौक के चलते भाभी अंकिता को लेकर सिक्किम गए थे. 5 जून को सिक्किम से वापसी थीः अखंड का कहना है कि भैया का 5 जून को ट्रेन से वापसी का टिकट था. सब कुछ ठीक रहता तो वह आज घर पर होते और अपनी सिक्किम यात्रा की यादें ताजा कर रहे होते. इस समय उनके भैया और भाभी ग्रुप के अन्य लापता सदस्यों की तरह नहीं मिल पाए हैं. उन्होंने बताया कि अभी तक अन्य लोगों के फोन, आधार कार्ड, बैग, चश्मा घड़ी आदि सामान तो मिल गया लेकिन घटनास्थल पर भैया का कोई सामान या निशानी अभी तक नहीं मिली है. मौके से अन्य यात्रियों के बैग आदि मिले. (etv bharat)

कौशलेंद्र देश के कई हिस्सों में घूम चुका था. (etv bharat) होटल का सामान मिलाः उन्होंने बताया कि हालांकि होटल में पड़ा सामान जरूर मिला है. भैया को ढूंढने के लिए कौशलेंद्र सिंह के पिता शेर बहादुर सिंह व चाचा प्रमोद सिंह सिक्किम के गंगटोक में गए हुए हैं जो की मंगन जिला से 80 किलोमीटर दूर है. अखंड ने बताया कि इस समय वहां का मौसम खराब चल रहा है. पहाड़ी के ऊपर जाने के लिए जो पुल बने हैं वह भी टूट गए हैं. हालांकि आर्मी, एनडीआरएफ दमकल, आइटीबीपी व स्थानीय पुलिस ने रेस्क्यू अभियान चला रही है. मौके से कई यात्रियों के मोबाइल फोन भी मिले. (etv bharat) मौके से कई यात्रियों के जूते-चप्पल बरामद किए गए. (etv bharat) 8 लोग अब भी लापताः स्थानीय प्रशासन का कहना है कि हादसे में 8 लोग अब भी लापता हैं. प्राथमिक रिपोर्ट के अनुसार लापता लोगों में से 6 ओडिशा और 2 लालगंज, प्रतापगढ़ जिले के निवासी हैं. दुर्घटना के दिन वाहन सीधे तीस्ता नदी में गिर गया था. मौसम की स्थिति बिगड़ने पर राहत कार्य और मुश्किल हो सकती है, क्योंकि बारिश होने पर जलस्तर और बढ़ सकता है. यह इलाका भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र है, और यहां अक्सर इस तरह की चुनौतियां बनी रहती हैं. घटनास्थल पर भारी बारिश बन रही है बाधा. (etv bharat) घटनास्थल. (etv bharat) सिक्किम पहुंचे परिजन पुलिस कर्मियों से बात करते. (etv bharat) भौगोलिक परिस्थिति बनी चुनौतीः सिक्किम की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए, दो-तीन महीने तक ऐसी स्थिति बनी रह सकती है. एसडीएम और एसडीपीओ को निर्देश दिए गए हैं कि खोज अभियान लगातार जारी रखें. हादसे की जगह 7-8 किलोमीटर की सड़कें पूरी तरह से बंद हैं. मौके पर मौजूद टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं.

