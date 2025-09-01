ETV Bharat / state

रेखा सरकार के 6 महीने पूरे, महिला समृद्धि योजना पर उठे सवाल; महिलाओं ने कहा- नहीं मिले 2500 रुपए - MAHILA SMRIDHI YOJNA OF DELHI

बीजेपी सरकार के चुनावी घोषणापत्र में महिलाओं को लेकर किए गए वादों से महिलाएं खुश नहीं हैं. जानिए क्या आई उनकी प्रतिक्रिया...

रेखा गुप्ता सरकार के 6 महीने पूरे होने के बाद भी 2500 रूपय देने पर क्यों चुप है सरकार ?
रेखा गुप्ता सरकार के 6 महीने पूरे होने के बाद भी 2500 रूपय देने पर क्यों चुप है सरकार ? (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 1, 2025 at 5:04 PM IST

नई दिल्ली : दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में बीजेपी ने अपने घोषणापत्र में महिला समृद्धि योजना का ऐलान किया था. दिल्ली की बीजेपी सरकार के 6 महीने पूरे होने के बाद भी महिला समृद्धि योजना के तहत जरूरतमंद महिताओं को 2500 रुपए नहीं मिले हैं.

दिल्ली की महिलाओं को अब 2500 रुपए वाला वादा चुनावी जुमला लगने लगा है. कई महिलाओं ने तो अब उम्मीद ही छोड़ दी है कि कभी उनको यह राशि मिलेगी. ETV भारत ने महिलाओं से बात की. आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा ?

रेणुका ने बताया कि अभी तक एक बार भी अकाउंट में 2500 रुपए नहीं आए हैं, यहां तक कि अभी तक कोई इस सिलसिले में बात करने भी नहीं आया है. इलेक्शन से पहले तो कई लोग आते थे और इस बारे में बात करते थे. रेखा गुप्ता को दिल्ली की मुख्यमंत्री बने 6 महीने हो चुके हैं. जब इतने दिनों में कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होगा.

दिल्ली की महिलाओं को नहीं मिले 2500 रुपए ,जानिए महिलाओं की प्रतिक्रिया (ETV Bharat)

"गरीब लोगों के घरों को तुड़वाने वालों पर क्या करें भरोसा": प्राइवेट कंपनी में काम करने वाली गीता बताती हैं कि रेखा सरकार से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है. उन्होंने गरीब लोगों के घरों को तुड़वा दिया. हर महीने महिलाओं को 2500 रुपए देना तो बहुत दूर की बात है. चुनाव के पहले से ही लग रहा था कि यह सब केवल फर्जी दिखावा है, इसीलिए कभी उम्मीद ही नहीं की थी कि रुपए मिलेंगे.

इलेक्शन से पहले ही बीजेपी ने भरवाए थे फार्म: मधु देवी ने बताया कि अभी तक उनके पास किसी भी तरह के का पैसा नहीं आया है और ना ही कोई इस बारे में बात करने आया है लेकिन इलेक्शन से पहले बीजेपी के कुछ लोगों द्वारा फार्म भरवा गए थे. उनके बारे में भी कुछ विस्तार से पता नहीं चला. महंगाई बढ़ती जा रही है. उम्मीद थी कि अगर यह पैसा मिलने लगा तो परिवार के लालन-पालन और बच्चों की शिक्षा में कुछ मदद हो जाएगी.

अकाउंट में थोड़ा बहुत पैसा भी आता तो बनता भरोसा : रमा ने बताया कि इतने दिन बीत जाने के बाद भी अगर फॉर्म भरवाने और पूछने कोई नहीं आया तो पैसा आने की तो बात ही दूर है. ऐसी सरकार से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है. अब रेखा गुप्ता को दिल्ली में मुख्यमंत्री बने 6 महीने हो गए हैं इतने दिनों में अगर अकाउंट में थोड़ा बहुत पैसा भी आ जाता तो एक संतोष रहता कि आगे आने वाले दिनों में हर महीने 2500 रुपये भी आने लगेंगे लेकिन अब भरोसा टूट चुका है.

बता दें कि दिल्‍ली में ढाई दशक से भी ज्‍यादा समय के बाद बीजेपी ने सत्‍ता में वापसी की है. रेखा गुप्‍ता की सरकार के कार्यकाल के 6 महीने का समय पूरे हो चुके हैं. लेकिन अभी तक महिला समृद्धि योजना की प्रकिया पूरी नहीं हो पाई है जब बीजेपी को दिल्ली में सरकार बनाए 100 दिन पूरे हुए थे तब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा थे कि उनकी सरकार महिला समृद्धि योजना को लागू करने की योजना पर काम कर रही है और बहुत जल्द शहर की पात्र महिलाओं को 2,500 रुपये प्रति माह प्रदान करेगी.

रेखा सरकार ने 100 दिन पूरा होने पर भी दोहराया था वादा
रेखा सरकार ने 100 दिन पूरा होने पर भी दोहराया था वादा (ETV Bharat)

शपथ ग्रहण समारोह के दौरान रेखा गुप्ता ने मंच से किया था वादा : रेखा गुप्ता ने यह भी कहा था कि समस्या यह है कि पिछले 12-14 सालों में दिल्ली में कोई नया राशन कार्ड जारी नहीं किया गया था, यही कारण है कि किसी भी कल्याणकारी योजना में कोई नया लाभार्थी नहीं जोड़ा जा सका. इसके अलावा फरवरी के महीने में सीएम रेखा ने आश्वासन देते हुए कहा था कि भाजपा की सरकार महिलाओं को 2,500 रुपये मासिक सहायता देने के अपने वादे को पूरा करेगी. उन्होंने यह ऐलान शपथ ग्रहण समारोह के दौरान रामलीला मैदान से किया था.

