दिल्ली में दूर होगी जलभराव की समस्या! 49 साल बाद अब जाकर तैयार हुआ ड्रेनेज मास्टर प्लान

दिल्ली सरकार जलभराव की समस्या को दूर करने के लिए बड़ा एक्शन लेने वाली है. क्या है 'ड्रेनेज मास्टर प्लान' पढ़ें..

दिल्ली ड्रेनेज मास्टर प्लान
दिल्ली ड्रेनेज मास्टर प्लान (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 19, 2025 at 7:18 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की रेखा सरकार ने बढ़ती शहरीकरण की चुनौतियों और बार-बार होने वाली जलभराव की समस्या से निपटने के लिए नया ‘जल निकासी मास्टर प्लान’ तैयार किया है. यह मास्टर प्लान आने वाले 30 वर्षों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है और इसका उद्देश्य राजधानी में जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान करना है. यह निर्णय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई बैठक में लिया गया.

दिल्ली में पिछली बार विस्तृत ड्रेनेज मास्टर प्लान वर्ष 1976 में तैयार किया गया था, जब राजधानी की जनसंख्या मात्र 60 लाख थी. वर्तमान में यह जनसंख्या लगभग 2 करोड़ तक पहुंच चुकी है और तेज़ी से हो रहे शहरीकरण के कारण नया प्लान समय की आवश्यकता बन गया है. वर्तमान में दिल्ली में लगभग 18,958 किलोमीटर लंबा जल निकासी नेटवर्क है, जो आठ अलग-अलग एजेंसियों व विभागों मसलन लोक निर्माण विभाग, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, एमसीडी, डीडीए, एनडीएमसी के अधीन है. इस मास्टर प्लान को सभी विभागों और एजेंसियों के परामर्श से तैयार किया गया है.

ड्रेनेज मास्टर प्लान की विशेषता: लोक निर्माण विभाग ने पूरे शहर को तीन प्रमुख बेसिनों में विभाजित कर विशेषज्ञ कंसल्टेंट्स की नियुक्ति की है. नजफगढ़ बेसिन, बरापुला बेसिन और ट्रांस-यमुना बेसिन के तौर पर दिल्ली के बड़े ड्रेनेज को विभाजित किया है. विशेषज्ञों ने ढाल, अवसाद, मौजूदा जर्जर बुनियादी ढाँचे आदि का विश्लेषण कर निकासी व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के उपाय सुझाए हैं. इसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर निजी कंपनियों से टेंडर आमंत्रित कर कार्य आरंभ किया जाएगा.

जलभराव की समस्या का करेगा समाधान: इस ड्रेनेज मास्टर प्लान के लिए माइक्रो और मैक्रो स्तर पर व्यापक व्यवहार्यता अध्ययन (Feasibility Study) किया गया है. इसमें जलभराव के कारणों, वर्षा वितरण, जल निकासी में देरी, अवरोध और उनके समाधान, वर्षा जल के पुनः उपयोग एवं निस्तारण के सुझाव शामिल हैं. सर्वेक्षण और टोपोग्राफी अध्ययन में मौजूदा पाइपलाइन, नालों, सड़क स्तर और आसपास की जमीन के स्तर का रिकॉर्ड तैयार किया गया है, ताकि तकनीकी रूप से सक्षम निकासी समाधान लागू हो सके. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि इस प्रकार, नया जल निकासी मास्टर प्लान न केवल दिल्ली के वर्तमान जलभराव की समस्या का समाधान करेगा, बल्कि आने वाले 30 वर्षों तक राजधानी को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और आधुनिक ड्रेनेज प्रणाली उपलब्ध कराएगा.

विभिन्न बेसिनों के लिए रिपोर्ट की स्थिति

नजफगढ़ बेसिन – यह कार्य 3 जुलाई 2023 से M/s Haskoning DHV Consulting Pvt. Ltd. को सौंपा गया. इसमें अलीपुर, नजफगढ़ और कंझावला ब्लॉकों की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है.

बरापुला बेसिन – यह कार्य 30 मई 2024 से M/s Green Design & Engineering Services Pvt. Ltd. को सौंपा गया.

ट्रांस-यमुना बेसिन – यह कार्य 30 मई 2024 से M/s Green Design & Engineering Services Pvt. Ltd. को सौंपा गया है.

तीनों बेसिनों में कार्य को 5 चरणों में लागू किया जाएगा, जिसमें सबसे पहले उच्च-जोखिम वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी.

दिल्ली ड्रेनेज मास्टर प्लानDELHI GOVERNMENTCM REKHA GUPTADELHI DRAINAGE MASTER PLAN

