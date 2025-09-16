हरियाणा में 15 साल बाद होंगे ओलंपिक गेम्स, तैयारियां हुई तेज, जानें कब होगा आयोजन
हरियाणा में जल्द ही ओलंपिक गेम्स का आयोजन हो सकता है. इसे लेकर कृष्ण लाल पंवार ने सीएम संग बैठक की.
Published : September 16, 2025 at 12:30 PM IST
चंडीगढ़: हरियाणा में लगभग 15 साल बाद एक बार फिर से ओलंपिक गेम्स का आयोजन होने जा रहा है. इस संबंध में सोमवार को हरियाणा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कप्तान जसविंद्र मीनू बेनीवाल और HOA के प्रधान महासचिव और राज्य के पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने मुख्यमंत्री नायब सैनी से मुलाकात की. मुलाकात के दौरान आगामी हरियाणा ओलंपिक गेम्स की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई.
नवंबर में हो सकता है आयोजन: इसे लेकर पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने बैठक के बाद बताया कि, "मुख्यमंत्री से हुई बैठक सकारात्मक रही. नवंबर के महीने में हरियाणा ओलंपिक गेम्स के आयोजन की योजना बनाई गई है. यह आयोजन राज्य में करीब 15 साल के लंबे अंतराल के बाद हो रहा है. मुख्यमंत्री नायब सैनी द्वारा इस खेल महाकुंभ का उद्घाटन किए जाने की संभावना है."
किया जा रहा ये बड़ा बदलाव: मंत्री पंवार ने आगे बताया कि, "खिलाड़ियों की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इस बार खेल सर्टिफिकेट में बड़ा बदलाव किया जा रहा है. अब हरियाणा ओलंपिक संघ के निर्देशानुसार खिलाड़ियों के सर्टिफिकेट में माता-पिता का नाम, आधार कार्ड नंबर और जन्मतिथि भी अनिवार्य रूप से दर्ज की जाएगी. इससे फर्जीवाड़े पर अंकुश लगेगा और वास्तविक खिलाड़ियों को लाभ मिलेगा."
PM के जन्मदिन से शुरू होगी "सेवा पखवाड़ा": इसके साथ ही पंचायत मंत्री ने बताया कि "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से 'सेवा पखवाड़ा' की शुरुआत की जाएगी, जो 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक चलेगा. इस सेवा पखवाड़े के दौरान प्रदेश के 75 गांवों में व्यायामशालाएं शुरू की जाएंगी. इसके अलावा इंडोर स्टेडियम बनाए जाएंगे, स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा और अन्य जनकल्याणकारी गतिविधियों का संचालन भी होगा."
बता दें कि राज्य सरकार और ओलंपिक संघ की इस पहल को प्रदेश के खिलाड़ियों और खेलप्रेमियों के बीच एक बड़ी उम्मीद के रूप में देखा जा रहा है.
