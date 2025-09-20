ETV Bharat / state

दिल्ली चिड़ियाघर में अफ्रीकी हाथी शंकर का अंतिम संस्कार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

शंकर हाथी की मौत से चिड़ियाघर परिवार में गहरा शोक छा गया है. फिलहाल उसकी मौत के कारण स्पष्ट नहीं हैं.

दिल्ली चिड़ियाघर में अफ्रीकी हाथी शंकर का अंतिम संस्कार
दिल्ली चिड़ियाघर में अफ्रीकी हाथी शंकर का अंतिम संस्कार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 20, 2025 at 7:15 AM IST

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के नेशनल जूलॉजिकल पार्क (दिल्ली चिड़ियाघर) में अफ्रीकी हाथी शंकर की मौत के बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया है. शंकर जू का इकलौता अफ्रीकी हाथी था, जिसकी अचानक मौत चिड़ियाघर परिवार में गहरा शोक छा गया है. फिलहाल उसकी मौत के कारण स्पष्ट नहीं हैं. रायबरेली स्थित भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (IVRI) की विशेषज्ञ टीम ने शंकर का पोस्टमार्टम किया और उसके नमूने जांच के लिए भेज दिए हैं.

जांच रिपोर्ट आने के बाद ही वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा. इस बीच बर्ड फ्लू के चलते दिल्ली चिड़ियाघर पहले से ही बंद है.

24 साल से अकेला था शंकर
शंकर 27 साल से चिड़ियाघर का हिस्सा था. वर्ष 1998 में तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा को जिम्बाब्वे सरकार द्वारा अफ्रीकी हाथियों के एक जोड़े के बच्चे भेंट किए थे. उसी जोड़े में से शंकर और मादा साथी बिम्बई को नवंबर 1998 में दिल्ली चिड़ियाघर लाया गया था, लेकिन 2002 में बिम्बई की मौत हो गई थी. तब से शंकर अकेला हो गया था.

जानिए हाथी शंकर के बारे में
जानिए हाथी शंकर के बारे में (ETV BHARAT)

राजलक्ष्मी से मिला था मां का प्यार
बिम्बई की मौत के बाद शंकर को 1978 में जन्मी एशियाई हथिनी राजलक्ष्मी ने मां जैसा स्नेह दिया. शंकर वर्ष 2010-11 तक राजलक्ष्मी के साथ उसके बाड़े में रहा था. उस बाड़े में हथिनी मोहिनी व भोली भी थीं. शंकर इन तीनों के साथ सैर किया करता था, लेकिन साथी की कमी हमेशा उसे खलती रही.

शंकर के लिए पाटर्नर की तलाश लगातार जारी रही, लेकिन आखिरी समय तक नहीं मिला कोई साथी
शंकर के लिए पाटर्नर की तलाश लगातार जारी रही, लेकिन आखिरी समय तक नहीं मिला कोई साथी (ETV BHARAT)

अंतिम समय में शंकर की स्थिति
चिड़ियाघर के निदेशक डॉ. संजीत कुमार के मुताबिक 17 सितंबर की सुबह शंकर ने सामान्य से कम पत्ते और घास खाए थे और हल्का दस्त हुआ था, हालांकि उसने फल व सब्जियां सामान्य रूप से खाए. उसे चिड़ियाघर की पशु-चिकित्सा टीम ने उपचार दिया और निगरानी में रखा था. शाम 7.25 बजे वह अचानक अपने शेड में गिर पड़ा और इमरजेंसी उपचार के दौरान शंकर की मौत हो गई.

नेशनल जूलॉजिकल पार्क ने शंकर की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है. बयान में कहा गया कि शंकर शक्ति, ज्ञान और प्रेम का प्रतीक था. उसकी कमी जू परिवार, दर्शकों व संरक्षण समुदाय में गहराई से महसूस की जाएगी.

29 साल का था अफ्रीकन हाथी शंकर
29 साल का था अफ्रीकन हाथी शंकर (ETV BHARAT)

जिम्बाब्वे से भारत तक शंकर का सफर
भारत में शंकर का सफर 1998 से जुड़ा जब जिम्बाब्वे से दो अफ्रीकी हाथी लाए गए थे. एक जोड़ी हाथी के बच्चे तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा को उपहार में मिले थे. एक का नाम शंकर और दूसरे का नाम बिम्बई रखा गया. लेकिन 2002 में बिम्बई की सेप्टिक बीमारी के कारण मौत हो गई थी. इसके बाद शंकर अकेला रह गया था. भारत के में मादा अफ्रीकी हाथी न होने से उसे साथी नहीं मिल पाया. केंद्रीय जू अथॉरिटी के नियमों के अनुसार किसी भी जानवर को अकेले नहीं रखा जा सकता क्योंकि इसे पशु क्रूरता माना जाता है.

1996 में हुआ शंकर का जन्म, 1998 में भारत लाया गया
1996 में हुआ शंकर का जन्म, 1998 में भारत लाया गया (ETV BHARAT)

बीते वर्ष अक्टूबर 2024 में शंकर को हीट अवस्था में उग्र होने के चलते जंजीर से बांधा गया था. ऐसा करने पर वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू एंड एक्वेरियम (WAZA) ने दिल्ली चिड़ियाघर की सदस्यता रद्द कर दी थी.

अफ्रीकी हाथी शंकर का इस तरह दुनिया से जाना न सिर्फ सन्नाटा छोड़ गया है बल्कि यह सवाल भी खड़ा कर गया है कि क्या उसकी देखभाल में गंभीर लापरवाही हुई है. अब निगाहें पोस्टमार्टम रिपोर्ट व जांच पर टिकी हैं, जिससे उसकी मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा.

