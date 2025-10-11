ETV Bharat / state

अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आज आएंगे देवबंद, अरशद मदनी से करेंगे मुलाकात

मंत्री अमीर खान मुत्तकी अपराह्न करीब 12 बजे देवबंद पहुंचेंगे, अफगानी छात्रों से भी मुलाकात करेंगे.

afghanistan foreign minister visit deoband saharanpur today meet arshad madani
अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आज आएंगे देवबंद. (ani video grab,)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 11, 2025 at 8:18 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सहारनपुर: अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी आज इस्लामिक शिक्षण संस्थान दारुल उलूम देवबंद के दौरे पर आ रहे हैं. यहां वह दारुल उलूम का दौरा करेंगे और दारुल उलूम प्रबंधन से मुलाकात करेंगे. दारुल उलूम प्रबंधन ने मुत्तक़ी के स्वागत की सभी तैयारियां पूरी कर ली है.

जानकारी के मुताबिक पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं. खुफिया विभाग भी हर गतिविधि भी नजर बनाये हुए है. ऐसा पहली बार हो रहा है जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत के साथ फतवो की नगरी दारुल उलूम देवबंद पर आ रहे हैं.

उनके स्वागत के लिए बैनर लगाए गए हैं. मुत्तक़ी के स्वागत के लिए परिसर स्थित गोलाकार पुस्तकालय में एक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया है. अफगानी मंत्री गोलाकार पुस्तकालय में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे. प्रबंधन के मुताबिक़ मुत्तक़ी दारुल उलूम में पढ़ने वाले अफगानी छात्रों से मुलाक़ात करेंगे.

12 बजे पहुंचेंगे देवबंद: जानकारी के मुताबिक वह अपराह्न करीब 12 बजे देवबंद पहुंचेंगे. वह यहां दारुल उलूम में मोहतमिम मौलाना अबुल कासिम नोमानी और जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी से मुलाकात करेंगे. इसके बाद वह गोलाकार लाइब्रेरी में स्वागत कार्यक्रम में शिरकत करेंगे.

देवबंद में सभी तैयारियां पूरींः दारुल उलूम प्रशासन ने परिसर में सफाई और सजावट का कार्य शुरू कर दिया है. वहीं अफगान दूतावास के अधिकारी देवबंद पहुंच गए हैं. उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है. वहीं, उच्चस्तरीय दौरा होने के कारण खुफिया एजेंसी भी सतर्क हो गईं हैं.


ये भी पढ़ें: अखिलेश यादव का फेसबुक अकाउंट सस्पेंड, 80 लाख से अधिक फॉलोअर्स थे, सपा नेता पूजा शुक्ला बोलीं- लोकतंत्र को दबा नहीं सकता

For All Latest Updates

TAGGED:

देवबंद अफगानिस्तानDEOBAND SAHARANPURSAHARANPUR NEWSAFGHANISTAN FOREIGN MINISTERDEOBAND AFGHANISTAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कब से शुरू हो रहा कार्तिक मास?, जानिए किन चीजों का पालन करना जरूरी...

लखनऊ-कानपुर के बीच 15 मेमू ट्रेनों का फिर से होगा संचालन, 32 हजार यात्रियों को मिलेगी राहत, कोरोना काल में हो गईं थी बंद

बनारसी सिल्क से सिर्फ साड़ी नहीं, होम डेकोर आईटम भी होते तैयार; युवा एंटरप्रेन्योर ने जानिए कैसे बदली पहचान

ये हर्बल नुस्खा बड़ा कारगर; सुपारी-पान मसाला खाने से मुंह की होने वाली बीमारी का आयुर्वेद में सटीक इलाज

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.