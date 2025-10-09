ETV Bharat / state

अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी देवबंद का करेंगे दौरा, खुफिया विभाग अलर्ट

मोहतमिम कार्यालय के प्रभारी मुफ्ती रिहान उस्मानी ने बताया कि विदेश मंत्री अमीर मुत्तकी 11 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे दारुल उलूम पहुंचेंगे. उन्होंने बताया कि कुछ अफगान छात्र दारुल उलूम और देवबंद के अन्य मदरसों में भी पढ़ रहे हैं. मुत्तकी उनसे भी मिल सकते हैं. देवबंद के बाद मुत्तकी ताजमहल का भी दीदार करेंगे.

संस्थान की ओर से सफाई समेत अन्य सुधार कार्य कराए जा रहे हैं. बैनर भी तैयार कराए जा रहे हैं. परिसर के विशाल गोलाकार पुस्तकालय में मुत्तकी के स्वागत के लिए समारोह का आयोजन होगा. पुलिस और खुफिया अधिकारी लगातार प्रबंधन के संपर्क में हैं.

सहारनपुर : अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी गुरुवार को नई दिल्ली पहुंचे. वह एक सप्ताह तक भारत में रहेंगे. 11 अक्टूबर को वह विश्व विख्यात इस्लामिक शिक्षण संस्थान दारुल उलूम देवबंद का दौरा करेंगे. प्रबंधन के लोगों से भी मिलेंगे. प्रबंधन इसकी तैयारियों में जुटा है. वहीं खुफिया विभाग भी अलर्ट मोड पर है.

पढ़िए दारुल उलूम देवबंद का इतिहास : फतवों की नगरी कहे जाने वाले दारुल उलूम देवबंद की स्थापना 30 मई 1866 को हुई थी. स्थापना हाजी सैयद मोहम्मद आबिद हुसैन, फजलुर्रहमान उस्मानी और मौलाना कासिम नानौतवी ने की थी. दारुल उलूम के सबसे पहले शिक्षक (उस्ताद) महमूद देवबंदी और पहले छात्र महमूद हसन देवबंदी थे. वर्तमान में यहां देश के कोने-कोने से 4500 से अधिक छात्र इस्लामी तालीम हासिल कर रहे हैं.

हर मुसलमान दारुल उलूम के साथ भावनात्मक तौर से भी जुड़ा है. दारुल उलूम कोई फतवा जारी करता है तो उसे हर मुस्लिम मानता है. नेता भी इसी सोच के साथ दारुल उलूम के दरवाजे पहुंचते हैं कि उन्हें एक समुदाय का समर्थन मिल सके.

देवबंद का दौरा करेंगे विदेश मंत्री. (Photo Credit; ETV Bharat Archive)

राहुल-मुलायम समेत कई नेता कर चुके हैं दौरा : वर्ष 2006 में राहुल गांधी, 2009 में मुलायम सिंह यादव और 2011 में अखिलेश यादव दारुल उलूम पहुंचे थे. इनके अलावा मौलाना अबुल कलाम आजाद, फारुख अब्दुल्ला के पिता शेख अब्दुल्ला और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी यहां का दौरा कर चुके हैं. वर्ष 2011 के बाद दारुल उलूम राजनीतिक गतिविधियों की अनुमति भले ही न देता हो, लेकिन जमीयत उलेमा-ए-हिंद के महासचिव मौलाना महमूद मदनी के पिता मौलाना असद मदनी भी कांग्रेस पार्टी से तीन बार राज्यसभा सांसद रह चुके थे. मौलाना महमूद मदनी भी समाजवादी पार्टी से वर्ष 2006 से 2012 तक राज्यसभा सांसद रह चुके हैं.

