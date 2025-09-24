ETV Bharat / state

समग्र शिक्षा विभाग के सहायक अभियंता व कनिष्ठ अभियंता 50 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

एसीबी प्रथम शाखा के डिप्टी एसपी पारसमल ने बताया कि 16 सितंबर को परिवादी ने शिकायत दर्ज कराई थी. इसमें कहा गया था कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत स्कूलों में करवाए गए निर्माण कार्य के करीब 20 लाख रुपए के बिल, परिवादी ने समसा कार्यालय के सहायक अभियंता राजकुमार मुंदड़ा को दिए.

भीलवाड़ा: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) टीम ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए समग्र शिक्षा विभाग के एक सहायक अभियंता व संविदा पर कार्यरत कनिष्ठ अभियंता को पचास हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. यह रिश्वत बिल्डिंग निर्माण के बकाया भुगतान के बिल पास करने की एवज में ली जा रही थी. एसीबी टीम ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उनके आवास की तलाशी भी ली.

मुंदड़ा ने बिल पास करने की एवज में 40 हजार रुपए रिश्वत की मांग की. एसीबी की ओर से 19 सितंबर को शिकायत का सत्यापन करवाया गया. इस दौरान सहायक अभियंता मुंदड़ा ने परिवादी को समसा कार्यालय में ही पदस्थ संविदा कर्मी कनिष्ठ अभियंता भारत भूषण गोयल से मिलने को कहा. मुंदड़ा के बताए अनुसार परिवादी जब गोयल से मिला तो उसने 19 लाख रुपए के बकाया भुगतान के एवज में तीन प्रतिशत कमीशन के रूप में रिश्वत की मांग रखी. इस तरह कुल 50 हजार रुपए रिश्वत की मांग की गई.

दोनों ने रिश्वत लेना किया स्वीकार: एसीबी टीम ने बुधवार को परिवादी को राशि देकर सहायक अभियंता मुंदड़ा के बताए अनुसार कनिष्ठ अभियंता भारत भूषण गोयल के पास भेजा. गोयल ने 50 हजार रुपए की रिश्वत की राशि ली. एसीबी टीम ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया. इस मामले में गोयल की सहायक अभियंता मुंदड़ा के साथ वार्ता करवाई गई, जिसमें रिश्वत लेना स्वीकार किया गया. दोनों संविदा कर्मियों को हिरासत में ले लिया गया है. रिश्वत के मामले में दोनों अभियंताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में मामला दर्ज कर उनके आवासों की तलाशी ली जा रही है.