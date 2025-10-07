CJI पर जूता फेंकने की कोशिश का मामला: आरोपी के खिलाफ AAP का प्रदर्शन, सौरभ भारद्वाज ने केंद्र पर साधा निशाना
भारत के मुख्य न्यायाधीश जूता फेंकने की कोशिश मामले को लेकर आरोपी वकील के खिलाफ आम आदमी पार्टी का विरध प्रदर्शन
नई दिल्ली: मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी आर गवई पर कथित तौर पर जूता फेंकने की कोशिश का मामला अब राजनीतिक रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है. इस घटना को लेकर आम आदमी पार्टी ने सोमवार को मयूर विहार फेस-1 स्थित आरोपी वकील राकेश किशोर की सोसाइटी के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाजपा पर हमलावर रुख अपनाते हुए आरोप लगाया कि न्यायपालिका और दलित समाज के सम्मान पर हमला करने वालों को भाजपा सरकार का संरक्षण प्राप्त है.
विरोध प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज, विधायक कुलदीप कुमार, पार्षद नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे. प्रदर्शनकारियों ने ‘न्यायपालिका का अपमान बंद करो’, ‘दलित न्यायाधीश का सम्मान करो’ जैसे नारे लगाते हुए आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की.
यह घटना दलित समाज का अपमान: सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दलित समाज से आने वाले मुख्य न्यायाधीश को ट्रोल्स और संगठित नफरती गैंग द्वारा निशाना बनाया जा रहा है जो लोकतंत्र के लिए बेहद शर्मनाक है. विधायक कुलदीप कुमार ने इस घटना को दलित समाज का अपमान बताया उन्होंने कहा कि जस्टिस गवई न केवल सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं बल्कि दलित समुदाय के गौरव का प्रतीक हैं, ऐसे में उनके खिलाफ किसी भी तरह का हमला समाज के कमजोर वर्गों की आवाज़ को दबाने का प्रयास है.
" देश के मुख्य न्यायाधीश br गवई जी को bjp की troll army पिछले एक महीने से ट्रोल कर रही थी, अब कल उनके ऊपर जूता फेंका गया।
सोशल मीडिया पर देश के cji के गले में हांडी बाँधी जा रही है, यह bjp समर्थित लोगों की दलित विरोधी मानसिकता को… pic.twitter.com/mGAApY8wjX
''यह घटना सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं बल्कि न्याय व्यवस्था और लोकतंत्र की मर्यादा पर सीधा प्रहार है. उन्होंने कहा कि “CJI को धमकी देने वालों को भाजपा सरकार का संरक्षण प्राप्त है. जूता फेंकने वाले वकील को सोशल मीडिया पर हीरो और जस्टिस बी आर गवई को विलेन के रूप में पेश किया जा रहा है. ऐसे कई सोशल मीडिया हैंडल्स खुलेआम हिंसा की धमकियां दे रहे हैं, लेकिन भाजपा सरकार मूकदर्शक बनी हुई है”- सौरभ भारद्वाज, आप दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष-
आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि भाजपा समर्थित सोशल मीडिया नेटवर्क इस प्रकरण को भड़काकर न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं. पार्टी नेताओं ने मांग की कि केंद्र सरकार इन हैंडल्स की जांच कर कार्रवाई करे. ताकि भविष्य में किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ ऐसी हरकत दोहराई न जा सके.
