नई दिल्ली: दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट परिसर में चल रहे वकीलों के प्रदर्शन के दौरान गुरुवार को अधिवक्ता रविंद्र शर्मा की मौत हो गई. जानकारी के अनुसार, अधिवक्ता की मौत हृदय गति रुकने के कारण हुआ. इस घटना ने पूरे न्यायालय परिसर को शोक और आक्रोश से भर दिया है. वकीलों ने इसे बेहद दुखद बताया और सरकार से मांग की कि मृतक अधिवक्ता के परिवार को तुरंत आर्थिक सहायता दी जाए. उनका कहना है कि इस गहरी क्षति की भरपाई पैसों से नहीं हो सकती, लेकिन परिवार को सहारा देना सरकार की जिम्मेदारी है.

अधिवक्ता मनीष ने बताया कि हड़ताल के दौरान रविंद्र शर्मा का अपने क्लाइंट से विवाद हो गया था. क्लाइंट सुनवाई के लिए आया था, लेकिन रविंद्र ने कहा कि हड़ताल के दौरान वह अदालत में पेश नहीं होंगे. इसी दौरान अचानक उन्हें सीने में तेज दर्द हुआ और वह गिर पड़े. साथी अधिवक्ताओं ने तुरंत उन्हें स्ट्रेचर पर डालकर पास के आरोग्य संस्थान ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद कोर्ट परिसर में मातम पसरा हुआ है.

कड़कड़डूमा कोर्ट परिसर में प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ता की मौत (ETV Bharat)

अधिवक्ता डॉ. राधा ने गहरा दुख जताते हुए कहा कि शाहदरा बार एसोसिएशन ने एक अनमोल साथी को खो दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि इस घटना की जिम्मेदारी सरकार की है, क्योंकि जब से विवादित अधिसूचना आई है, वकील लगातार विरोध कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने समय रहते समाधान निकाला होता तो यह दर्दनाक घटना न घटती.

अधिवक्ताओं का कहना है कि इस मौत ने पूरे आंदोलन को और अधिक गंभीर बना दिया है. उनका साफ संदेश है कि अब सरकार को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए और विवादित अधिसूचना को वापस लेना चाहिए. वकीलों का कहना है कि एक साथी की जान जाना उनकी आवाज़ की कीमत नहीं हो सकती. फिलहाल कड़कड़डूमा जिला न्यायालय परिसर में गम और गुस्से का माहौल है.

