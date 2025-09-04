लखनऊ : इमाम ईदगाह लखनऊ एवं इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन मौलाना खालिद राशिद फरंगी महली ने रबी-उल-अव्वल के जुलूस को लेकर एडवाइजरी जारी की है. उन्होंने कहा कि इस बार नबी की पैदाइश के 1500 साल पूरे हो रहे हैं. ऐसे में सभी अहले ईमान को दावत दी जाती है कि वह इस पवित्र महीने के दौरान होने वाले आयोजन, जुलूस और प्रोग्राम में भरपूर हिस्सा लें और पैगम्बर-ए-इस्लाम का पैगाम-ए-मोहब्बत और रहमत दुनिया तक पहुंचाएं.
एडवाइजरी के मुताबिक, 12 रबी-उल-अव्वल 5 सितम्बर 2025 को है और इसी दिन जुलूस भी निकाला जाएगा. मौलाना ने अपील की है कि लोग प्रशासन द्वारा तय किए गए रास्तों पर ही जुलूस निकालें और किसी भी तरह की ऐसी हरकत से परहेज करें जो इस्लामी तालीमात या सरकारी आदेशों के खिलाफ हो.
उन्होंने कहा कि बैनर व झंडे घर से लपेटकर लाएं और जुलूस में शामिल होते ही खोलें. नारेबाजी के दौरान ऐसी कोई बात न कही जाए, जिससे किसी धर्म या बिरादरी की भावनाओं को ठेस पहुंचे. मौलाना फरंगी महली ने विशेष तौर पर युवाओं से अपील की कि 04 सितम्बर यानी 11 रबी-उल-अव्वल को सड़कों पर किसी तरह के मोटरसाइकिल स्टंट न करें. चूंकि इस बार जुलूस जुमे के दिन पड़ रहा है, लिहाज़ा वक्त की पाबंदी ज़रूरी है ताकि नमाज़-ए-जुमा वक्त पर अदा की जा सके.
जामे मस्जिद ईदगाह में पहली नमाज़-ए-जुमा दोपहर 12:45 बजे और दूसरी 2:40 बजे अदा की जाएगी. मौलाना ने तमाम मुसलमानों से अपील की कि इस मौके पर मुल्क की सलामती, अमन और तरक्की के लिए खास दुआएं करें. उन्होंने कहा कि यह अज़ीम मौका हमें पैग़म्बर-ए-इस्लाम के पैग़ामरहमत, मोहब्बत और इंसाफ को अपनाने और पूरी दुनिया तक पहुंचाने का संकल्प देता है.
