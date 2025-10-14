ETV Bharat / state

पटाखा दुकानों के लिए जारी हुई एडवायजरी, पांच किलो का डीसीपी अग्निशामक यन्त्र अनिवार्य

नियम नहीं मानने पर होगी कार्रवाई : जांच के दौरान जारी एडवाइजरी का पालन नहीं करने पर छ.ग. अग्निशमन एवं आपातकालीन नियमावली 2021 के तहत कार्रवाई की जाएगी. दुर्ग जिला सेनानी एवं जिला अग्निशमन अधिकारी नागेन्द्र कुमार सिंह के अनुसार पटाखा दुकान किसी भी ज्वलनशील पदार्थ जैसे कपड़ा, बांस रस्सी, टेंट का न होकर, अज्वलनशील सामग्री से बने टिन शेड से निर्मित होना चाहिए. पटाखा दुकान एक दूसरे से कम से कम तीन मीटर की दूरी पर हो.

दुर्ग : दीपावली में होने वाली आतिशबाजी से पहले पटाखों को लेकर दुर्ग जिला प्रशासन अलर्ट हो चुका है. दुर्ग जिले में संचालित स्थायी और अस्थायी पटाखा दुकानों में आग से बचाव के एडवायजरी जारी की गई है. एडवायजरी नगर सेना, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं और एसडीआरएफ मुख्यालय अटल नगर की ओर से जारी हुई है. जिसमें साफ कहा गया है कि पटाखा दुकानों का निर्माण बांस बल्ली और कपड़े के बजाय टिन शेड के रूप में किया जाए.इसके अलावा दुकानों पर पांच किलो क्षमता का डीसीपी अग्निशमन यंत्र अनिवार्य रूप से उपलब्ध हो.

पटाखा दुकानों में प्रकाश व्यवस्था के लिए किसी भी प्रकार के तेल का लैंप, गैस लैम्प एवं खुली बिजली बत्ती का प्रयोग प्रतिबंधित होना चाहिए.

किसी भी पटाखा दुकान से 50 मीटर के अंदर आतिशबाजी प्रदर्शन प्रतिबंधित होनी चाहिए.

विद्युत तारों में ज्वाइंट खुला नहीं होना चाहिए. प्रत्येक मास्टर स्विच में फ्यूज या सर्किट ब्रेकर लगा होना चाहिए, जिससे शार्ट सर्किट की स्थिति में विद्युत प्रवाह खुद बंद हो जाए.

दुकानें ट्रांसफार्मर के पास न हो और उनके ऊपर से हाई टेंशन पावर लाइन न गुजरती हो.

प्रत्येक पटाखा दुकान में 6 फीट की मारक क्षमता वाली 5 किलो का डीसीपी अग्नि शामक यन्त्र होना चाहिए.

दुकानों के सामने 200 लीटर क्षमता वाले पानी के ड्रम की व्यवस्था बाल्टियों के साथ होनी चाहिए.

पटाखा दुकानों के सामने बाइक या कार की पार्किंग प्रतिबंधित होना चाहिए.

अग्निशमन विभाग एवं एम्बुलेंस का फोन नंबर, दुकान परिसर के कुछ स्थानों में लगाया जाए.

अग्निशमन वाहन के मूवमेंट के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए



पटाखा दुकानों के लिए जारी हुई एडवायजरी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

लायसेंस प्राप्त विक्रेताओं से ही पटाखे खरीदें, यह सुनिश्चित करें कि आप गुणवत्ता वाले पटाखे खरीद रहे हैं जो दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करने के लिए अनुमोदित हो. इमारतों, वाहनों और ज्वलनशील पदार्थों से दूर पार्क, बड़े मैदान जैसे खुले स्थानों में पटाखे जलाएं. पटाखे जलाते समय संभावित आपातकालीन स्थिति के लिए पानी की बाल्टी पास रखें. आग से संबंधित चोटों के जोखिम को कम करने के लिए सूती वस्त्र पहनने को प्राथमिकता दें, क्योंकि सिंथेटिक कपड़े आसानी से आग पकड़ सकते हैं -नागेंद्र कुमार सिंह, जिला अग्निशमन अधिकारी

पटाखें जलाते वक्त क्या ना करें : घर के अंदर, खिड़कियों के पास या अन्य बंद स्थानों पर कभी पटाखे ना जलाएं. पटाखे जलाते समय ढीले या लटकने वाले वस्त्र पहनने से बचें क्योंकि वे आसानी से आग पकड़ सकते है.ज्वलनशील पदार्थों के पास पटाखों का उपयोग ना करें, पटाखों को सूखी पत्तियों, गैस सिलेण्डर या वाहनों जैसी वस्तुओं से दूर रखें. यदि कोई पटाखा जलने में विफल रहता है तो उसे फिर से जलाने का प्रयास ना करें.ऐसे पटाखों का सुरक्षित रूप से निपटान करें. किसी भी तरह की चोट लगने या जलने पर तुरन्त चिकित्सक को सलाह लें. उचित मार्गदर्शन के बिना घरेलू उपचार ना करें. एक दूसरे के सामने पटाखे ना जलाएं.





घर में इस तरह करें इलाज: अस्पताल पहुंचने में अगर देरी हो रही है या काफी रात हो गई है तो घर में भी उपचार किया जा सकता है. जले हुए भाग को साफ कपड़े से पोछ लें. 15 से 20 मिनट तक जले वाली जगह पर पानी डालें. ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट तक ठंडा पानी डाला जा सकता है ताकि जलन कम हो. जले हुए जगह पर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन सेवलान या बीटाडीन सोल्यूशन का प्रयोग करें. घर में अगर बर्न से रिलेटेड एंटीसेप्टिक क्रीम नहीं है तो बेसिक एंटीसेप्टिक क्रीम का इस्तेमाल कर सकते है.

