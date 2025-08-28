कैमूर: बिहार के कैमूर जिले के मोहनिया में स्थित जल संसाधन विभाग के कार्यालय पर गुरुवार को सिविल कोर्ट मोहनिया के आदेश पर डुगडुगी बजा कर इश्तहार चिपकाया गया. कोर्ट ने विभाग की जमीन नीलाम करने का आदेश जारी किया है, जिसमें विभागीय कार्यालय के साथ-साथ आसपास की कुल 3.75 एकड़ जमीन शामिल है.

कैमूर में जमीन होगी नीलाम: नीलामी की यह कार्रवाई मेसर्स शिव शंकर कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विभाग पर बकाया राशि की वसूली के तहत की जा रही है. कंपनी का आरोप है कि जल संसाधन विभाग पर 1992 से 28 लाख रुपये बकाया है, जिसका भुगतान आज तक नहीं किया गया.

खटखटाया कोर्ट का दरवाजा: बकाया भुगतान न मिलने पर कंपनी ने पहले व्यवहार न्यायालय, भभुआ का दरवाजा खटखटाया था, जहां से विभाग को भुगतान का निर्देश मिला. आदेश का पालन न होने पर कंपनी ने मोहनिया सिविल कोर्ट में याचिका दायर की, जिसके बाद यह कार्रवाई हुई.

ब्याज के साथ भुगतान का आदेश: सिविल कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए मूल 28 लाख रुपये पर प्रतिवर्ष 16% की दर से ब्याज जोड़कर अब तक की राशि करीब डेढ़ करोड़ रुपये आंकते हुए भुगतान का सख्त आदेश दिया है. आदेश का पालन न करने पर विभागीय जमीन की नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

डुगडुगी बचा का चस्पा किया इश्तहार: अधिवक्ता प्रमोद कुमार पांडे ने बताया कि आज डुगडुगी बजते ही स्थानीय लोगों की भीड़ विभाग के कार्यालय के बाहर जमा हो गई, कोर्ट के आदेशानुसार विभागीय परिसर के चारों ओर इश्तहार चिपकाए गए और भूमि की नापी भी कराई गई, जिसकी रिपोर्ट संबंधित विभाग को सौंप दी गई है.

"कार्यकाल में ऐसा पहली बार हुआ है. वे इस विषय में वरीय अधिकारियों से चर्चा करेंगे इसके बाद ही कोई ठोस प्रतिक्रिया दी जा सकती है."-उदय कुमार, पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग

