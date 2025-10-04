ETV Bharat / state

जंगल सफारी ही नहीं, अब मिलेगा एडवेंचर का भी रोमांच, ढिकुली में भारत की सबसे ऊंची बंजी जंप शुरू

नैनीताल के ढिकुली में 135 मीटर ऊंची बंजी जंपिंग साइट तैयार, बंजी और रूफ जंप का लुत्फ उठा सकेंगे सैलानी, जानिए खासियत

Bungee Jumping in Ramnagar
रामनगर में रोमांच का एक और ठिकाना तैयार (फोटो- ETV Bharat)
Published : October 4, 2025 at 3:02 PM IST

रामनगर: विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम सुनते ही जंगल सफारी, बाघों की दहाड़ और वन्यजीवों की दुनिया का ख्याल आता है. यहां हर साल लाखों की तादाद में देश-विदेश से पर्यटक पहुंचते हैं, लेकिन अब कॉर्बेट नगरी रामनगर में आने वाले पर्यटक सिर्फ नेचर और सफारी का ही लुत्फ नहीं उठाएंगे, बल्कि यहां उन्हें एडवेंचर एक्टिविटीज का भी रोमांचक अनुभव मिलेगा.

दरअसल, नैनीताल जिले के रामनगर के ढिकुली क्षेत्र में हाल ही में हिमालयन बंजी का शुभारंभ किया गया है. यहां पर्यटक अब भारत की सबसे ऊंची बंजी जंप के साथ दुनिया की सबसे लंबी और ऊंची रूफ जंप (Roof Jump) का भी मजा ले सकेंगे. इस एडवेंचर एक्टिविटी ने कॉर्बेट नगरी का आकर्षण और बढ़ा दिया है. जिससे रामनगर अब युवाओं व एडवेंचर प्रेमियों के लिए नया डेस्टिनेशन बनकर उभर गया है.

"रामनगर में लॉन्च की गई बंजी जंप भारत की सबसे ऊंची है, जिसकी ऊंचाई 135 मीटर है. इसके अलावा यहां 104 मीटर की 'रूफ जंप' भी कराई जा रही है, जो अपने आप में दुनिया की सबसे लंबी और ऊंची जंप्स में गिनी जाती है. भारत में यह पहली बार है कि किसी एडवेंचर पार्क में रूफ जंप कराई जा रही है."- अजय चौहान, संस्थापक, हिमालयन बंजी

अजय चौहान ने बताया कि हमारा पहला सेटअप ऋषिकेश में था. जिसे खूब सफलता मिली. अब हमने कॉर्बेट नगरी रामनगर को चुना है. क्योंकि, यहां हर साल लाखों पर्यटक आते हैं. अब जंगल सफारी के साथ लोग बंजी जंप, जायंट स्विंग और अन्य एडवेंचर एक्टिविटीज का भी आनंद ले सकेंगे. इससे रामनगर की पहचान और मजबूत होगी.

Bungee Jumping in Ramnagar
बंजी जंपिंग के लिए लगा टावर (फोटो- ETV Bharat)

हिमालय बंजी में अभी चार रोमांचक एडवेंचर एक्टिविटीज शुरू की गई है. इन सभी एक्टिविटीज को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के तहत डिजाइन किया गया है. हर जंप के साथ पर्यटकों को एड्रेनालिन का ऐसा अनुभव मिलता है, जो जीवन भर याद रहता है.

चार प्रमुख एडवेंचर एक्टिविटीज-

  1. जायंट स्विंग (Giant Swing)
  2. फ्री स्टाइल बंजी जंप (Free Style Bungy)
  3. रूफ जंप (Roof Jump)
  4. हाईएस्ट बंजी जंप (135 मीटर)

लंदन से आए विश्व प्रसिद्ध बंजी मास्टर: इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहां पर्यटकों को गाइड और ट्रेन करने के लिए लंदन के मशहूर बंजी मास्टर ओली हिडन (Ollie Hiddon) को लाया गया है. 38 वर्षीय ओली हिडन का कहना है कि वे पिछले 12 सालों से दुनिया भर में बंजी जंपिंग करा रहे हैं. उन्होंने यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और कई अन्य देशों में हजारों लोगों को इस रोमांच का अनुभव कराया है.

Bungee Jumping in Ramnagar
ढिकुली में बंजी जंप का डेस्टिनेशन (फोटो- ETV Bharat)

"भारत में पहली बार इतनी ऊंची और रोमांचक रूफ जंप लॉन्च की जा रही है. यहां के लोग बेहद उत्साहित हैं और मुझे खुशी है कि मैं उन्हें विश्वस्तरीय अनुभव दे पा रहा हूं. यहां पूरी सुरक्षा के साथ जंप कराई जा रही है और हर कदम पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का पालन किया जा रहा है."- ओली हिडन, मशहूर बंजी मास्टर, लंदन

पर्यटकों में जबरदस्त उत्साह: ढिकुली क्षेत्र में इस एडवेंचर एक्टिविटी की शुरुआत से पर्यटकों का उत्साह देखने लायक है. दिल्ली से आए एक युवा पर्यटक ने कहा 'कॉर्बेट का नाम सुनते ही हमें सफारी याद आती थी, लेकिन इस बार बंजी जंप ने हमारी ट्रिप को अविस्मरणीय बना दिया. 135 मीटर से जंप लगाना, जिंदगी का सबसे रोमांचक पल था.'

Bungee Jumping in Ramnagar
जंपिंग की तैयारी (फोटो- ETV Bharat)

"मैंने रूफ जंप का अनुभव किया और मुझे ऐसा लगा मानो मैं आसमान में उड़ रहा हूं. यहां एडवेंचर का मजा बिल्कुल यूरोप जैसा मिला, लेकिन अपने देश में."- पर्यटक

रामनगर को मिलेगी नई पहचान: स्थानीय पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों का मानना है कि इस एडवेंचर सेटअप से रामनगर की पहचान और मजबूत होगी. अब तक यहां लोग सिर्फ जंगल सफारी और वाइल्डलाइफ देखने के लिए आते थे, लेकिन अब एडवेंचर टूरिज्म भी सैलानियों को आकर्षित करेगा. इससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे. होटल, गाइड, टैक्सी, ट्रैवल एजेंसियां और छोटे कारोबार सीधे तौर पर इससे लाभान्वित होंगे.

Bungee Jumping in Ramnagar
हवा में झूलता व्यक्ति (फोटो- ETV Bharat)

सुरक्षा पर विशेष ध्यान: हिमालय बंजी प्रबंधन का कहना है कि यहां सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है. सभी उपकरण इंटरनेशनल क्वालिटी के हैं और हर एक्टिविटी प्रशिक्षित एवं अनुभवी मास्टर्स की देखरेख में कराई जाती है. संस्थापक अजय चौहान ने कहा कि 'हमारा मकसद केवल रोमांच देना नहीं, बल्कि पर्यटकों को सुरक्षित और यादगार अनुभव देना है. इसी वजह से हमने लंदन के विश्वस्तरीय मास्टर को यहां बुलाया है.'

Bungee Jumping in Ramnagar
बंजी जंपिंग को लेकर तैयार युवक (फोटो- ETV Bharat)

कितना रहेगा चार्ज? एडवेंचर और नेचर का संगम: जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम अब तक वाइल्डलाइफ और जंगल सफारी के लिए ही मशहूर था, लेकिन ढिकुली क्षेत्र में बंजी जंपिंग और अन्य एडवेंचर एक्टिविटीज की शुरुआत से अब यहां आने वाले सैलानी प्रकृति की खूबसूरती के साथ-साथ रोमांचक एडवेंचर का भी आनंद ले सकेंगे. बता दें कि इन एक्टिविटीज का चार्ज 2500 से लेकर 9 हजार रुपए तक है.

