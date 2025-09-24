ETV Bharat / state

वाइल्डलाइफ, इतिहास और आस्था का संगम, भरतपुर के होटलों में न्यू ईयर से तीन माह पहले ही 50% से ज्यादा एडवांस बुकिंग

नए साल के लिए पर्यटकों की पसंद बन चुके भरतपुर के होटलों में अभी से बुकिंग शुरू हो चुकी है.

पर्यटकों की पसंद भरतपुर (ETV Bharat (Symbolic))
Published : September 24, 2025 at 2:57 PM IST

भरतपुर : नए साल का जश्न मनाने के लिए लोग अब आखिरी पल तक इंतजार नहीं कर रहे. इस बार सितंबर में ही भरतपुर के अधिकांश गेस्ट हाउस और छोटे होटलों में आधे से अधिक रूम एडवांस बुक हो चुके हैं. साथ ही बड़े होटलों में भी क्वेरीज आ रही हैं. पर्यटन और होटल व्यवसायियों का कहना है कि केवलादेव के प्रवासी पक्षी, भव्य ऐतिहासिक स्थल और ब्रज के धार्मिक केंद्रों के कारण यह क्रेज पहले से कहीं तेज दिख रहा है. उम्मीद है कि इस बार का पर्यटन सीजन गत वर्षों से अच्छा रहेगा.

होटल व्यवसायी देवेंद्र सिंह ने बताया कि उनके गेस्ट हाउस में आधे से ज्यादा कमरे पहले ही रिजर्व हो चुके हैं. बड़े होटलों में फिलहाल क्वेरीज लगातार आ रही हैं और नवंबर-दिसंबर में वहां बुकिंग की रफ्तार और तेज हो जाएगी. उनका कहना है कि पिछले दो वर्षों से केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को पांचना डैम से भरपूर पानी मिला है, जिसके कारण प्रवासी पक्षियों की संख्या में खासा इजाफा हुआ है. यही वजह है कि विदेशी पर्यटक और वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर्स सितंबर से ही बुकिंग कराने लगे हैं.

ये भी हैं आकर्षण : देवेंद्र सिंह का कहना है कि भरतपुर के ऐतिहासिक स्थल, लोहागढ़ किला, डीग पैलेस जैसे स्मारक और ब्रज क्षेत्र का कृष्णा सर्किट, जिसमें गोवर्धन और वृंदावन भी पर्यटकों के लिए बड़ा आकर्षण बने हुए हैं. यही कारण है कि न्यू ईयर से पहले ही दिल्ली-एनसीआर, जयपुर और आगरा से आने वाले पर्यटक एडवांस बुकिंग कर रहे हैं.

केवलादेव : पक्षियों का संसार
केवलादेव : पक्षियों का संसार (ETV Bharat Bharatpur)

केवलादेव : पक्षियों का संसार : भरतपुर का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जिसे घना के नाम से जाना जाता है, पर्यटकों की पहली पसंद है. यहां सर्दियों में साइबेरिया और यूरोप से हजारों प्रवासी पक्षी आते हैं. पेंटेड स्टार्क, क्रेन, डलमेशियन पेलिकन और बत्तखों की दर्जनों प्रजातियां यहां का नजारा जीवंत कर देती हैं. नौकायन और बर्ड वॉचिंग इस सीजन का खास रोमांच है. यही कारण है कि हर साल दिसंबर-जनवरी में यहां विदेशी पर्यटकों की भीड़ उमड़ पड़ती है और होटल एडवांस बुक हो जाते हैं.

लोहागढ़ किला: शौर्य का प्रतीक : न्यू ईयर पर आने वाले पर्यटक भरतपुर के लोहागढ़ किले का भी रुख करते हैं. जाट शासकों की ओर से निर्मित यह किला इतिहास में अजेय माना जाता है. अंग्रेजों ने इसे कई बार जीतने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे. आज भी इसकी मजबूत दीवारें और विशाल दरवाजे वीरता और शौर्य का अहसास कराते हैं.

लोहागढ़ किला (ETV Bharat Bharatpur)

बांके बिहारी मंदिर : लोहागढ़ किले में स्थित बांके बिहारी मंदिर श्रद्धालुओं और पर्यटकों दोनों के लिए विशेष आकर्षण हैं. यहां भगवान श्रीकृष्ण और राधा रानी की मनमोहक मूर्ति स्थापित है, जिनके दर्शन के लिए स्थानीय लोगों के साथ-साथ देश-विदेश से आने वाले पर्यटक भी उमड़ते हैं. किले का इतिहास और मंदिर की आस्था जब एक साथ सामने आते हैं तो यह अनुभव पर्यटकों के लिए अविस्मरणीय हो जाता है.

बांके बिहारी मंदिर (ETV Bharat Bharatpur)

गंगा मंदिर: स्थापत्य और आस्था : भरतपुर शहर का गंगा मंदिर अपनी अनूठी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है. स्थानीयों की मिलीजुली मेहनत से बना यह मंदिर संगमरमर की नक्काशी और गंगाजी की मूर्ति के कारण पर्यटकों को आकृष्ट करता है. नए साल के मौके पर शहर में ठहरने वाले पर्यटक अक्सर इसे अपनी यात्रा सूचियों में शामिल करते हैं.

ब्रज सर्किट का आकर्षण : भरतपुर की निकटता का लाभ उठाते हुए कई पर्यटक गोवर्धन और वृंदावन के धार्मिक स्थलों की भी यात्रा करते हैं. गोवर्धन परिक्रमा और वृंदावन के बांके बिहारी, इस्कॉन व प्रेम मंदिर जैसे स्थल भक्तों के लिए बड़े आकर्षण हैं. विशेषकर विदेशियों में कृष्ण-भक्ति का अनुभव हासिल करने की रुचि बढ़ी है, इसलिए कई विदेशी श्रद्धालु भरतपुर में रुककर ब्रज सर्किट की यात्रा करते हैं. भरतपुर में पक्षियों को देखना और ऐतिहासिक मंदिरों का दर्शन नई साल की शुरुआत को खास बना देता है. इस बार अच्छी बरसात, पांचना बांध से केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को मिले पानी से अच्छी संख्या में पक्षी और पर्यटक आने की उम्मीद है. ऐसे में इस पर्यटन सीजन से पर्यटन व्यवसायियों को खासा उम्मीदें हैं.

