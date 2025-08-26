रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर में स्थित विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के सबसे लोकप्रिय ढिकाला जोन में नाइट स्टे की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है. इस बार पहला मौका विदेशी पर्यटकों को दिया गया है. भारतीय पर्यटकों के लिए बुकिंग की सुविधा 5 अक्टूबर से खुलेगी. कॉर्बेट प्रशासन का कहना है कि विदेशी मेहमानों को प्राथमिकता देने का उद्देश्य सफारी पर्यटन को बढ़ावा देना है.

ढिकाला जोन सैलानियों की पहली पसंद: ढिकाला जोन कॉर्बेट नेशनल पार्क का सबसे आकर्षक और चर्चित जोन है, यहां रात्रि विश्राम की सुविधा मिलने के चलते यह पर्यटकों की पहली पसंद रहता है. पार्क प्रशासन हर वर्ष इसकी बुकिंग 90 दिन पहले शुरू करता है. इस बार भी उसी परंपरा के तहत 24 अगस्त से वेबसाइट खोली गई है. कॉर्बेट पार्क की आधिकारिक वेबसाइट corbettgov.org पर बुकिंग की प्रक्रिया ऑनलाइन की जाती है.

रात्रि विश्राम के लिए इतना देना होगा शुल्क: 24 से 30 अगस्त तक बुकिंग कराने वाले विदेशी पर्यटकों को 15 से 22 नवंबर के बीच ढिकाला में नाइट स्टे की अनुमति मिलेगी. इसके बाद 31 अगस्त से 6 सितंबर तक वेबसाइट पुनः खुलेगी. इस दौरान बुकिंग कराने वालों को 23 से 29 नवंबर के बीच की तारीखें मिलेंगी. भारतीय पर्यटकों के लिए बुकिंग पोर्टल 5 अक्टूबर से खोला जाएगा. ढिकाला जोन में एक रात्रि ठहरने का शुल्क भारतीय पर्यटकों के लिए 4,120 तथा विदेशी पर्यटकों के लिए 9,460 निर्धारित है. इसके अलावा जिप्सी और गाइड शुल्क अलग से देना पड़ता है.



विदेशी पर्यटकों की संख्या में इजाफा: कॉर्बेट पार्क में विदेशी मेहमानों की संख्या लगातार बढ़ रही है. खासकर नवंबर और दिसंबर महीनों में विदेशी सैलानियों की भीड़ सबसे अधिक रहती है. कोविड काल को छोड़ दिया जाए तो पिछले छह वर्षों में पर्यटकों का रुझान लगातार ऊपर की ओर रहा है. साल 2019-20 में 6,813 सैलानी, साल 2020-21 में 377, साल 2021-22 में 884, साल 2023-24 में 9,180, साल 2024-25 में 11,300 विदेशी पर्यटकों ने नाइट स्टे किया. बता दें कि कोविड काल के बाद से विदेशी पर्यटकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है.

विदेशी मेहमानों को सफारी पर्यटन की ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से बुकिंग की प्रक्रिया पहले शुरू की गई है. ढिकाला में चार कक्ष विदेशी पर्यटकों के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं. भारतीय पर्यटकों को अक्टूबर से बुकिंग की सुविधा मिलेगी. विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने और कॉर्बेट में अंतरराष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 90 दिन पूर्व एडवांस बुकिंग शुरू की गई है. ढिकाला सबसे प्रमुख जोन है, जहां पहली प्राथमिकता विदेशी मेहमानों को दी जा रही है.

डॉ. साकेत बडोला,निदेशक, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व

वहीं नेचर गाइड रमेश सुयाल ने कहा कि पार्क प्रशासन का यह कदम सराहनीय है. उन्होंने बताया कि इस निर्णय से पार्क की पहचान और मजबूत होगी तथा पर्यटकों का रुझान और बढ़ेगा. खासतौर पर विदेशी सैलानियों की संख्या में इजाफा होने की संभावना है. इससे न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय लोगों को भी रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, साथ ही क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी.

