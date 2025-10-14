ETV Bharat / state

बिहार के विधायकों पर चौंकाने वाला खुलासा, 158 पर क्रिमिनल केस, 80 प्रतिशत करोड़पति

पटना: एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में विजयी हुए विधायकों पर अपनी ताजा रिपोर्ट जारी की है, जिसमें चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं. रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान विधानसभा के 241 विधायकों में से 158 यानी लगभग 66 प्रतिशत विधायकों ने अपने ऊपर आपराधिक मामले दर्ज होने की बात स्वीकार की है. इनमें से 119 विधायक यानी करीब 49 प्रतिशत पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं.

हर तीसरे विधायक पर गंभीर आपराधिक आरोप: एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार, गंभीर मामलों में हत्या, हत्या का प्रयास, अपहरण और महिला विरोधी अपराध शामिल हैं. इनमें 16 विधायक ऐसे हैं जिन पर हत्या से संबंधित धाराओं में केस दर्ज है, जबकि 30 विधायकों पर हत्या के प्रयास (IPC 307) का मामला चल रहा है. रिपोर्ट बताती है कि 8 विधायकों पर महिलाओं के खिलाफ अपराध के आरोप हैं, जो राज्य की राजनीति के चरित्र को लेकर गंभीर सवाल खड़ा करता है.

पार्टीवार आपराधिक छवि के आंकड़े: एडीआर ने सभी प्रमुख दलों के विधायकों की पृष्ठभूमि का विश्लेषण किया है. BJP के 83 विधायकों में से 53 (64%) पर आपराधिक मामले दर्ज हैं. RJD के 72 में से 53 (74%), JD(U) के 47 में से 21 (45%), INC के 17 में से 14 (82%), CPI(ML) के 11 में से 9 (82%), HAM (Secular) के 4 में से 1 (25%), CPI(M) और CPI दोनों के 2-2 विधायकों पर 100%, AIMIM के 1 विधायक पर भी आपराधिक मामला है. जबकि 2 निर्दलीय विधायकों ने भी अपने ऊपर मामले घोषित किए हैं.

एडीआर रिपोर्ट 2020 (ADR REPORT)

गंभीर आपराधिक मामले भी भारी संख्या में: गंभीर मामलों की श्रेणी में भी स्थिति कम चिंताजनक नहीं है. BJP के 83 में से 41 (49%), RJD के 72 में से 43 (60%), JD(U) के 47 में से 13 (28%), INC के 17 में से 9 (53%), CPI(ML) के 11 में से 8 (74%), HAM (Secular) के 4 में से 1 (25%), CPI(M), CPI, AIMIM और 2 निर्दलीय विधायक सभी पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं.

बिहार के माननीय हैं अमीर: एडीआर की रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि 241 में से 194 विधायक (80%) करोड़पति हैं. इनकी घोषित कुल संपत्ति लगभग ₹1,12,161 करोड़ है. इसका मतलब है कि बिहार विधानसभा के अधिकांश सदस्य आर्थिक रूप से बेहद संपन्न हैं.

दलवार करोड़पति विधायकों की स्थिति देखें तो BJP के 83 में से 72 (87%), RJD के 72 में से 63 (88%), JD(U) के 47 में से 39 (83%), INC के 17 में से 13 (76%), HAM (Secular) के 4 में से 2 (50%), CPI(ML) के 11 में से 1 (9%), CPI और CPI(M) दोनों के 2 में से 1-1 (50%), AIMIM और 2 निर्दलीय विधायक (100%) करोड़पति हैं.

औसत संपत्ति, प्रति विधायक ₹4.65 करोड़: वर्तमान विधायकों की औसतन संपत्ति ₹4.65 करोड़ आंकी गई है. दलवार औसतन संपत्ति का विश्लेषण बताता है कि BJP विधायकों की औसत संपत्ति ₹3.51 करोड़, RJD की ₹5.21 करोड़, JD(U) की ₹7.08 करोड़, INC की ₹5.57 करोड़, HAM (Secular) की ₹2.07 करोड़, CPI(ML) की ₹43.52 लाख, CPI की ₹2.39 करोड़, CPI(M) की ₹64.96 लाख, AIMIM की ₹74.14 लाख और निर्दलीय विधायकों की औसत संपत्ति ₹3.01 करोड़ है.