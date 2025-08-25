देहरादून: उत्तराखंड के राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में प्रवेश लेने की इच्छा रखने वाले छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है. दरअसल, इन विद्यालयों में अब कक्षा 6 के अलावा बाकी कक्षाओं में भी प्रवेश का मौका देने का फैसला लिया गया है. इस निर्णय के बाद अब छात्र विभिन्न कक्षाओं में लेटरल एंट्री ले सकेंगे.

राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में छात्रों के प्रवेश को लेकर एक नई व्यवस्था शुरू होने जा रही है. इसके तहत अब इस विद्यालय में कक्षा 6 के अलावा कक्षा 7, 8, 9 और 11वीं में भी रिक्त सीटों पर छात्रों को प्रवेश मिल सकेगा. शिक्षा विभाग द्वारा लिए गए इस फैसले के बाद ऐसे तमाम छात्रों को इसका लाभ मिल सकेगा जो विभिन्न कारणों के चलते चाहते हुए भी कक्षा 6 के अलावा अन्य कक्षा में प्रवेश नहीं ले पाए. ऐसे छात्रों को अब इससे आगे की कक्षाओं में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए प्रवेश लेने का मौका मिलेगा.

राज्य में छात्रों के लिए शिक्षा विभाग का यह फैसला इसलिए भी बड़ी खुशखबरी से भरा है, क्योंकि अक्सर छात्र कक्षा 6 के बाद नवोदय विद्यालय में प्रवेश की इच्छा के बावजूद तय नियमों के कारण इसमें प्रवेश नहीं ले पाते थे. अब इन विद्यालयों में सीटें खाली होने के बाद होनहार छात्रों को लेटरल एंट्री के माध्यम से दाखिला मिलेगा.

शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि इस फैसले के बाद राज्य के कई छात्रों को इसका लाभ मिल सकेगा. शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने पूर्व में ही इसके लिए अनुमोदन दे दिया था. जिसके बाद शासन स्तर पर शासनादेश भी जारी कर दिया गया है. राज्य के नवोदय विद्यालयों में अब तक कक्षा 6 में ही प्रवेश का प्रावधान था. जबकि अन्य कक्षाओं में विभिन्न छात्रों के अन्य विद्यालयों में चयन के बाद कई सीटें रिक्त हो जाती है. लेकिन इसके बावजूद इन सीटों को नहीं भरा जाता.

शायद यही कारण है कि इन विद्यालयों में उपलब्ध भौतिक और मानवीय संसाधनों का पूर्ण उपयोग करने के मकसद के साथ छात्रों को लेटरल एंट्री देने का फैसला लिया गया है. इस निर्णय के साथ ही राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा के साथ ही कक्षा 7, 8, 9 और कक्षा 11 में खाली रहने वाली सीटों पर लेटरल प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी. इसमें सबसे बेहतर परिणाम वाले छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा. यही नहीं, प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जाएगी, ताकि प्रवेश ना लेने वाले छात्रों के बदले प्रतीक्षा सूची से छात्रों का चयन किया सके.

शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में उच्च कक्षाओं की सीटें इस फैसले के बाद खाली नहीं रहेंगी. काफी समय से इस पर विचार किया जा रहा था और यह देखा जा रहा था कि अक्सर तमाम कक्षाओं की सीटें खाली होने के बावजूद किसी अन्य छात्र को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा था. इसी को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है.

