रांची विश्वविद्यालय में नामांकन प्रक्रिया, अंगीभूत कॉलेजों में दाखिले की संख्या काफी कम

रांची विश्वविद्यालय में इस बार भी नामांकन प्रक्रिया में देरी से सीटें भरने में परेशानी हो रही है.

admission process delayed again this year in Ranchi university
रांची विश्वविद्यालय (Etv Bharat)
ETV Bharat Jharkhand Team

September 26, 2025

रांचीः राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में इस बार भी नामांकन प्रक्रिया तय समय से काफी पीछे चल रही है. सेशन के अनुसार अगस्त तक यह प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए थी लेकिन सितंबर के अंत तक भी दाखिले की प्रक्रिया जारी है. राजधानी के सबसे पुराने और बड़े शैक्षणिक संस्थान रांची विश्वविद्यालय में भी स्थिति कमोबेश यही है.

रांची विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन में दाखिले के लिए इस वर्ष कुल 71,840 आवेदन आए थे. विश्वविद्यालय के 39 कॉलेजों में ग्रेजुएशन के लिए 45 हजार सीटें निर्धारित हैं. अब तक लगभग 40 हजार विद्यार्थियों का नामांकन हो चुका है. विश्वविद्यालय के डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर (डीएसडब्ल्यू) डॉ. सुदेश कुमार साहू ने बताया कि फिलहाल नामांकन प्रक्रिया जारी है और उम्मीद है कि करीब पांच हजार और दाखिले होंगे.

विश्वविद्यालयों में नामांकन प्रक्रिया में देरी (ETV Bharat)

नए अंगीभूत कॉलेजों में कम दाखिला

रांची विश्वविद्यालय के नए अंगीभूत कॉलेजों में दाखिले की संख्या काफी कम रही है. इस पर डीएसडब्ल्यू का कहना है कि इन कॉलेजों में शिक्षक की भारी कमी है. उनका कहना है कि हम सिर्फ दाखिला ले सकते हैं लेकिन जब तक शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होगी, तब तक इन कॉलेजों में पढ़ाई का माहौल बेहतर नहीं हो सकता. उन्होंने स्वीकार किया कि रांची विश्वविद्यालय ही नहीं बल्कि राज्य के लगभग सभी विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की घोर कमी है. सुदूरवर्ती इलाकों के कॉलेजों में तो शिक्षक उपलब्ध ही नहीं हैं, जिससे नामांकन पर सीधा असर पड़ा है.

अगस्त तक होना था नामांकन पूरा

राज्य सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन का लक्ष्य था कि अगस्त महीने तक सभी कॉलेजों में नामांकन प्रक्रिया पूरी कर ली जाए ताकि नए सेशन की पढ़ाई समय पर शुरू हो सके. लेकिन लगातार सीटें खाली रह जाने और छात्रों के झुकाव शहरों के कॉलेजों की ओर होने के कारण अभी तक दाखिला जारी है. रांची के नामी कॉलेजों में दाखिले को लेकर छात्रों की लंबी कतारें हैं, जबकि ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों के कॉलेजों में बड़ी संख्या में सीटें खाली हैं.

छात्रों का रुझान राजधानी की ओर

शहर के कई कॉलेजों में इस बार दाखिले की संख्या अपेक्षा से अधिक है. कई छात्र अपने जिलों से रांची में आकर यहां पढ़ना चाहते हैं. बेहतर पढ़ाई, कोचिंग सुविधाओं और रोजगार की संभावना को देखते हुए छात्र राजधानी के कॉलेजों में दाखिला लेना पसंद कर रहे हैं. इस कारण सुदूरवर्ती कॉलेजों में नामांकन बहुत कम हो पाया है और वहां की सीटें खाली रह गई हैं.

विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने चुनौती

रांची विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए यह बड़ी चुनौती है कि उन कॉलेजों का संचालन कैसे सुचारू रखा जाए जहां दाखिला बहुत कम हुआ है. डीएसडब्ल्यू का कहना है कि फिलहाल नामांकन प्रक्रिया जारी है और पांच हजार तक और छात्र नामांकन ले सकते हैं. लेकिन जब तक शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होगी, तब तक कॉलेजों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना मुश्किल है.

राज्य के विश्वविद्यालयों में हर साल दाखिले में देरी और सीटें खाली रहने का सवाल उठता है. इस बार भी स्थिति वैसी ही है एक ओर राजधानी के प्रमुख कॉलेजों में दाखिले के लिए प्रतिस्पर्धा है. वहीं दूसरी ओर ग्रामीण और नए अंगीभूत कॉलेजों में छात्र नहीं मिल रहे हैं. ऐसे में विश्वविद्यालय और सरकार दोनों के सामने यह बड़ी चुनौती है कि शिक्षकों की कमी दूर करते हुए दूरस्थ कॉलेजों को कैसे सक्रिय और आकर्षक बनाया जाए.

