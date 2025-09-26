ETV Bharat / state

रांची विश्वविद्यालय में नामांकन प्रक्रिया, अंगीभूत कॉलेजों में दाखिले की संख्या काफी कम

रांचीः राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में इस बार भी नामांकन प्रक्रिया तय समय से काफी पीछे चल रही है. सेशन के अनुसार अगस्त तक यह प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए थी लेकिन सितंबर के अंत तक भी दाखिले की प्रक्रिया जारी है. राजधानी के सबसे पुराने और बड़े शैक्षणिक संस्थान रांची विश्वविद्यालय में भी स्थिति कमोबेश यही है.

रांची विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन में दाखिले के लिए इस वर्ष कुल 71,840 आवेदन आए थे. विश्वविद्यालय के 39 कॉलेजों में ग्रेजुएशन के लिए 45 हजार सीटें निर्धारित हैं. अब तक लगभग 40 हजार विद्यार्थियों का नामांकन हो चुका है. विश्वविद्यालय के डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर (डीएसडब्ल्यू) डॉ. सुदेश कुमार साहू ने बताया कि फिलहाल नामांकन प्रक्रिया जारी है और उम्मीद है कि करीब पांच हजार और दाखिले होंगे.

विश्वविद्यालयों में नामांकन प्रक्रिया में देरी (ETV Bharat)

नए अंगीभूत कॉलेजों में कम दाखिला

रांची विश्वविद्यालय के नए अंगीभूत कॉलेजों में दाखिले की संख्या काफी कम रही है. इस पर डीएसडब्ल्यू का कहना है कि इन कॉलेजों में शिक्षक की भारी कमी है. उनका कहना है कि हम सिर्फ दाखिला ले सकते हैं लेकिन जब तक शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होगी, तब तक इन कॉलेजों में पढ़ाई का माहौल बेहतर नहीं हो सकता. उन्होंने स्वीकार किया कि रांची विश्वविद्यालय ही नहीं बल्कि राज्य के लगभग सभी विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की घोर कमी है. सुदूरवर्ती इलाकों के कॉलेजों में तो शिक्षक उपलब्ध ही नहीं हैं, जिससे नामांकन पर सीधा असर पड़ा है.

अगस्त तक होना था नामांकन पूरा

राज्य सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन का लक्ष्य था कि अगस्त महीने तक सभी कॉलेजों में नामांकन प्रक्रिया पूरी कर ली जाए ताकि नए सेशन की पढ़ाई समय पर शुरू हो सके. लेकिन लगातार सीटें खाली रह जाने और छात्रों के झुकाव शहरों के कॉलेजों की ओर होने के कारण अभी तक दाखिला जारी है. रांची के नामी कॉलेजों में दाखिले को लेकर छात्रों की लंबी कतारें हैं, जबकि ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों के कॉलेजों में बड़ी संख्या में सीटें खाली हैं.