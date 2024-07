ETV Bharat / state

उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में MBBS की 9900 सीटों पर होगा एडमिशन, काउंसलिंग की तैयारी - MBBS Admission Counselling

लखनऊ: इस वर्ष उत्तर प्रदेश के मेडिकल कालेजों में विद्यार्थियों को एमबीबीएस पाठ्यक्रम की 9,900 सीटों पर प्रवेश (Admission on MBBS 9900 seats in medical colleges of UP) का अवसर मिलेगा. इनमें 3950 सीटें सरकारी और 5950 निजी मेडिकल कालेजों में हैं. अभी तक एमबीबीएस की 622 सीटें बढ़ाई जा चुकी हैं. नीट-यूजी की काउंसिलिंग (MBBS Admission Counselling in UP) को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं.

फीस निर्धारण कमेटी की सिफारिश पर इस बार शुल्क में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है. फीस निर्धारण के साथ-साथ काउंसिलिंग के लिए नोडल केंद्रों की सूची भी तैयार की जा रही है. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा किंजल सिंह के मुताबिक केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार आगे प्रवेश प्रक्रिया शुरू होगी. मेडिकल व डेंटल कालेजों में प्रवेश के लिए सभी जरूरी तैयारी की जा रही है.



निजी मेडिकल कालेजों में एमबीबीएस कोर्स की फीस न्यूनतम 10.77 लाख रुपये से लेकर अधिकतम 13.73 लाख रुपये निर्धारित की गई हैं. वहीं, डेंटल कालेजों में बीडीएस कोर्स की फीस न्यूनतम 2.93 लाख रुपये से लेकर अधिकतम 3.84 लाख रुपये तय की गई है. हॉस्टल व अन्य शुल्क अलग से लिए जाएंगे. (UP News in Hindi)

उत्तर प्रदेश के टॉप 10 मेडिकल कॉलेज-

1- चिकित्सा विज्ञान संस्थान बनारस हिंदू विश्वविद्यालय

2- किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ

3- जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, अलीगढ़

4- डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ