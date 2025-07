ETV Bharat / state

पीजी कॉलेज में 40 फीसदी सीटें ही भरी, निजी कॉलेजों में अब तक नहीं खुला है खाता - ADMISSION IN PG COLLEGE

Published : July 15, 2025 at 8:52 AM IST | Updated : July 15, 2025 at 9:01 AM IST

कोरबा: स्कूल की पढ़ाई समाप्त करने के बाद उच्च शिक्षा की दहलीज पर खड़े छात्र एडमिशन लेने कॉलेजों तक नहीं पहुंच रहे हैं. वर्तमान में हालात यह है कि जिन बच्चों के नाम मेरिट सूची में दर्ज हैं, वह प्रवेश नहीं ले रहे हैं और जिनके नाम सूची में नहीं है वह रोज कॉलेज के चक्कर लगा रहे हैं. डिग्री कॉलेज में प्रवेश की स्थिति चिंताजनक है. हालत यह है कि 2 मेरिट सूची जारी होने के बाद भी लगभग 80% सीट खाली रह गई है. दूसरी मेरिट सूची से प्रवेश लेने के लिए 15 जुलाई की अंतिम तिथि : कॉलेज स्तर से जारी दूसरी मेरिट सूची में शामिल विद्यार्थियों को 15 जुलाई तक प्रवेश दिया जाएगा. इसके बाद महाविद्यालयों में तीसरी मेरिट सूची जारी करने की तैयारी की जाएगी. कई महाविद्यालय ऐसे है, जहां अभी तक एक भी विद्यार्थियों ने प्रवेश नहीं लिया है. इसकी वजह से महाविद्यालय प्रबंधनों की परेशानी बढ़ गई है. हालांकि अभी प्रवेश प्रक्रिया चार अलग-अलग चरणों में चलेगी. कोरबा पीजी कॉलेज में एडमिशन (ETV Bharat Chhattisgarh) पोर्टल अपडेट नहीं : एयू ने प्रवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन महाविद्यालयों के निर्धारित सीट, प्रवेशित विद्यार्थियों और रिक्त सीटों की जानकारी को समय पर अपडेट नहीं किया जा रहा है. इसकी वजह से विद्यार्थियों को विभिन्न महाविद्यालय के सीटों की जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है. इसके लिए विद्यार्थियों को परेशान होना पड़ रहा है.

