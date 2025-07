ETV Bharat / state

राज्य के इकलौते होमियोपैथिक मेडिकल कॉलेज में BHMS में नए सत्र में एडमिशन की नहीं मिली अनुमति! जानिए, वजह - STATE HOMEOPATHIC MEDICAL COLLEGE

रांची: देश भर की होमियोपैथिक मेडिकल कॉलेज अस्पताल को मान्यता देने वाली केंद्रीय एजेंसी होम्योपैथी चिकित्सा आंकलन और रेटिंग बोर्ड (MARBH) ने झारखंड के इकलौते गोड्डा के स्टेट होमियोपैथी मेडिकल कॉलेज को बीएचएमएस (Bachelor of Homeopathic Medicine and Surgery) प्रथम वर्ष सत्र 2025-26 में नामांकन की अनुमति नहीं दी है. एमएआरबीएच (Medical Assessment and Rating Board for Homeopathy) के प्रेसिडेंट ने इसकी जानकारी गोड्डा के स्टेट होमियोपैथिक कॉलेज के प्राचार्य को भी दे दी है.

BHMS की 63 सीट पर नामांकन की मांगी थी अनुमति

होम्यो चिकित्सा आंकलन और रेटिंग बोर्ड ने नए सत्र में नामांकन की अनुमति प्राचार्य के उस पत्र को केंद्र में रखकर लिया है. जिसमें स्टेट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने EWS लगाकर कुल 63 अंडर ग्रैजुएट सीट पर नामांकन की अनुमति मांगी थी. लेकिन इसकी अनुमति नहीं दी गयी है.

होमियोपैथिक आंकलन और रेटिंग बोर्ड के पत्र की कॉपी (ETV Bharat)

24 और 25 जून को कॉलेज का MARBH की टीम ने की थी जांच