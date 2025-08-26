ETV Bharat / state

NEET-UG काउंसलिंग, बिहार में PMCH समेत मेडिकल कॉलेजों में स्टेट कोटा के लिए छात्रों की निगाहें

बिहार के मेडिकल छात्र जो एडमिशन के लिए बेचैन हैं उनके लिए अच्छी खबर है. जानें कब से दाखिला की प्रक्रिया शुरू होगी.

सांकेतिक तस्वीर.
सांकेतिक तस्वीर. (Getty Image)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 26, 2025 at 8:56 PM IST

पटना : बिहार में NEET-UG 2025 के आधार पर मेडिकल कॉलेजों में दाखिले की प्रक्रिया तेजी पकड़ चुकी है. नेशनल मेडिकल कमिशन (NMC) के तहत मेडिकल कॉलेजों के 15% सीट पर ऑल इंडिया कोटा के तहत प्रथम राउंड का एडमिशन पूरा हो चुका है. वहीं, स्टेट काउंसलिंग (UGMAC) के जरिए 85% सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है. इसका रिजल्ट तो 24 अगस्त को जारी कर दिया गया, लेकिन दस्तावेज सत्यापन के बाद वास्तविक दाखिला सितंबर की शुरुआत से ही शुरू होने की उम्मीद है.

सेंट्रल कोटा पर फर्स्ट राउंड का दाखिला पूरा : पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (PMCH) के स्टूडेंट सेक्शन के इंचार्ज और ऑर्थोपेडिक विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. डॉ. राकेश चौधरी ने बताया कि कॉलेज में अभी सेंट्रल कोटा (15% सीट) के तहत एडमिशन की प्रक्रिया पहले राउंड की पूरी हो चुकी है. कुल 180 सीट वाले पीएमसीएच में 27 सीटें ऑल इंडिया कोटा के तहत आती हैं. पहले राउंड के एडमिशन 23 अगस्त तक पूरे हो गए. इस दौरान 130 से लेकर लगभग 3000 ऑल इंडिया रैंक तक के उम्मीदवारों को प्रवेश मिला.

NEET UG Counselling
प्रो. डॉ. राकेश चौधरी (ETV Bharat)

''ऑल इंडिया कोटा का दूसरा राउंड एक-दो दिनों में आने वाला है. उसके बाद बची हुई सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी. सेंट्रल कोटा के तहत एडमिशन पूरा होने के बाद ही राज्य कोटा की सीटों पर दाखिले शुरू होंगे. संभावना है कि सितंबर में स्टेट कोटा के लिए नामांकन प्रक्रिया तेजी से चलेगी. स्टेट कोटा के तहत एडमिशन का इंतजार करने वाले छात्र संयम बनाकर रहें. बिहार में मेडिकल पढ़ाई की चाह रखने वाले छात्रों के लिए स्टेट कोटा की 85% सीटें सबसे अहम हैं.''- प्रो. डॉ. राकेश चौधरी, विभागाध्यक्ष, ऑर्थोपेडिक, PMCH

स्टेट कोटा के तहत दाखिला सितंबर से संभव : डॉ. चौधरी ने बताया कि स्टेट कोटा के तहत एडमिशन के लिए अभी सिर्फ रिजल्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है, लेकिन वास्तविक दाखिला सितंबर से ही होगा. उन्होंने कहा कि जैसे ही स्टेट कोटा की प्रक्रिया शुरू होगी, दाखिले के लिए आवेदन की बाढ़ आ जाएगी.

''पीएमसीएच सबसे पुराना और प्रतिष्ठित कॉलेज होने की वजह से छात्रों की पहली पसंद रहता है. इसके बाद नालंदा मेडिकल कॉलेज, दरभंगा मेडिकल कॉलेज, मुजफ्फरपुर स्थित श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज जैसे संस्थानों में भी बड़ी संख्या में आवेदन आते हैं.''- प्रो. डॉ. राकेश चौधरी, विभागाध्यक्ष, ऑर्थोपेडिक, PMCH

कुल सीटें और प्रवेश प्रक्रिया : मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (अब NMC) के अनुसार बिहार में एमबीबीएस की कुल 2995 सीटें हैं. इनमें से सरकारी क्षेत्र में 1645 सीटें और निजी मेडिकल कॉलेजों में 1350 सीटें शामिल हैं. इनमें से 15% सीटें (लगभग 450) ऑल इंडिया कोटा में जाती हैं, जिन पर MCC के माध्यम से प्रवेश दिया जाता है. शेष 2545 सीटें (लगभग 85%) स्टेट कोटा में आती हैं, जिन पर BCECEB (बिहार कंबाइंड एंट्रेंस बोर्ड) के जरिए UGMAC काउंसलिंग प्रक्रिया होती है.

स्टेट कोटा का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों में बेचैनी : इस साल UGMAC ने 24 अगस्त को पहला सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी किया. छात्रों को 26 से 28 अगस्त के बीच दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया. लेकिन आज दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई. हालांकि, कॉलेज स्तर पर औपचारिक दाखिला अभी लंबित है और यह सितंबर में शुरू होगा. NEET-UG के जरिए चयनित छात्र कॉलेज जॉइनिंग को लेकर उत्साहित हैं. लेकिन स्टेट कोटा की सीटों का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के बीच थोड़ी बेचैनी भी देखी जा रही है.

