आयुष मेडिकल कॉलेजों में एमडी की सीटों पर काउंसिलिंग शुरू, जानें कितनी सीटों पर मिलेगा प्रवेश?

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : September 27, 2025 at 7:39 PM IST | Updated : September 27, 2025 at 7:45 PM IST 2 Min Read

लखनऊ : प्रदेश के आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी मेडिकल काॅलेजों में एमडी की सीटों पर प्रवेश के लिए काउंसिलिंग शनिवार से शुरू हो गई है. काउसंलिंग प्रभारी निदेशक, यूनानी के मुताबिक, यह काउंसिलिंग 19 अक्टूबर तक चलेगी. आयुष पीजी 2025 की काउंसिलिंग में कुल 398 सीटों पर प्रवेश होना है. इनमें आयुर्वेद में एमडी-एमएस की राजकीय मेडिकल काॅलेजों में 74 सीटें हैं, जबकि प्राइवेट में 221 सीटें हैं. काउसंलिंग प्रभारी निदेशक, यूनानी प्रो. जमाल अख्तर ने बताया कि अभ्यर्थियों के ऑनलाइन पंजीकरण के बाद उनके प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जा रहा है. इसके बाद सीट आवंटन किया जाएगा. बता दें कि होम्योपैथी में एमडी की राजकीय मेडिकल काॅलेजों में 44 सीटें और प्राइवेट में 68 सीटें हैं. इसी तरह यूनानी में राजकीय मेडिकल काॅलेजों में एमडी-एमएस की 47 सीटें और निजी की 18 सीटें हैं. प्रदेश में आयुर्वेद के आठ, होम्योपैथी के नौ और यूनानी के दो राजकीय मेडिकल काॅलेज हैं. राजकीय आयुर्वेदिक मेडिकल काॅलेज लखनऊ में एमडी की 37 और एमएस की पांच, पीलीभीत में सात और वाराणसी में एमडी की 15 और एमएस की 10 सीटें हैं. राजकीय यूनानी मेडिकल काॅलेज लखनऊ में एमडी की 16 और एमएस की आठ सीटें हैं. राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल काॅलेज लखनऊ में एमडी की 20, प्रयागराज में 11, कानपुर में 13 सीटें हैं.

