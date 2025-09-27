ETV Bharat / state

आयुष मेडिकल कॉलेजों में एमडी की सीटों पर काउंसिलिंग शुरू, जानें कितनी सीटों पर मिलेगा प्रवेश?

काउसंलिंग प्रभारी निदेशक, यूनानी प्रो. जमाल अख्तर ने बताया कि प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जा रहा है.

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: ETV Bharat Archive)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 27, 2025 at 7:39 PM IST

Updated : September 27, 2025 at 7:45 PM IST

लखनऊ : प्रदेश के आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी मेडिकल काॅलेजों में एमडी की सीटों पर प्रवेश के लिए काउंसिलिंग शनिवार से शुरू हो गई है. काउसंलिंग प्रभारी निदेशक, यूनानी के मुताबिक, यह काउंसिलिंग 19 अक्टूबर तक चलेगी. आयुष पीजी 2025 की काउंसिलिंग में कुल 398 सीटों पर प्रवेश होना है. इनमें आयुर्वेद में एमडी-एमएस की राजकीय मेडिकल काॅलेजों में 74 सीटें हैं, जबकि प्राइवेट में 221 सीटें हैं.

काउसंलिंग प्रभारी निदेशक, यूनानी प्रो. जमाल अख्तर ने बताया कि अभ्यर्थियों के ऑनलाइन पंजीकरण के बाद उनके प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जा रहा है. इसके बाद सीट आवंटन किया जाएगा.

बता दें कि होम्योपैथी में एमडी की राजकीय मेडिकल काॅलेजों में 44 सीटें और प्राइवेट में 68 सीटें हैं. इसी तरह यूनानी में राजकीय मेडिकल काॅलेजों में एमडी-एमएस की 47 सीटें और निजी की 18 सीटें हैं. प्रदेश में आयुर्वेद के आठ, होम्योपैथी के नौ और यूनानी के दो राजकीय मेडिकल काॅलेज हैं. राजकीय आयुर्वेदिक मेडिकल काॅलेज लखनऊ में एमडी की 37 और एमएस की पांच, पीलीभीत में सात और वाराणसी में एमडी की 15 और एमएस की 10 सीटें हैं. राजकीय यूनानी मेडिकल काॅलेज लखनऊ में एमडी की 16 और एमएस की आठ सीटें हैं. राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल काॅलेज लखनऊ में एमडी की 20, प्रयागराज में 11, कानपुर में 13 सीटें हैं.

'प्राइवेट फार्मेसी संस्थानों की संख्या में हो सकता है इजाफा' : प्राविधिक शिक्षा परिषद से जुड़े फार्मेसी संस्थानों की संख्या में इजाफा हो सकता है. ऐसे में 93 सीटों के लिए करीब सवा लाख दावेदार हैं. पॉलिटेक्निक के तीन सरकारी, दो एडेड एवं 1449 प्राइवेट संस्थानों पर 1,26,640 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग तीन राउंड में होनी है. पहला चरण पूरा हो चुका है, इसमें 2956 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिनमें से 168 अभ्यर्थियों को दाखिला मिल चुका है. तीन राउंड (दूसरा, तीसरा व स्पेशल) में 93,072 सीटों पर 1,26,472 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होनी है. संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद सचिव संजीव कुमार सिंह ने बताया कि प्राइवेट फार्मेसी संस्थानों की संख्या में इजाफा हो सकता है. फिलहाल कोर्ट में गए संस्थानों को ही काउंसलिंग में शामिल होने की अनुमति मिली है. वहीं, विभागीय वेबसाइट पर 2179 संस्थानों की सूची अपलोड है. सरोजनीनगर इंडस्ट्रियल एरिया स्थित सरकारी एक्सीलेंस सेंटर ऑफ फार्मेसी में इस बार प्रवेश नहीं होंगे.

यह बी पढ़ें : 6760 सीटों पर स्टेट नीट यूजी काउंसलिंग 21 अगस्त से, SMS मेडिकल कॉलेज में विशेष व्यवस्था

Last Updated : September 27, 2025 at 7:45 PM IST

