छत्तीसगढ़ हेल्थ डिपार्टमेंट में प्रशासनिक सर्जरी, 12 असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर के तबादले, संचालकों की भी पोस्टिंग

रायपुर: छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार सभी विभागों में प्रशासनिक सर्जरी कर रही है. कुछ दिनों पहले आईएएस अफसरों के तबादले किए गए थे. शिक्षा विभाग में प्रिंसिपल, प्रधान पाठक और व्याख्याता का भी तबादला किया गया. अब छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग में बड़ी सर्जरी की गई है. असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर और संचालकों की पोस्टिंग की गई है.

सोमवार को जारी हुआ ट्रांसफर आदेश: छत्तीसगढ़ के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने खाद्य एवं औषधि प्रशासन से जुड़े अधिकारियों के बड़े स्तर पर तबादले किए गए हैं. सोमवार को जारी आदेश में कुल 12 सहायक औषधि नियंत्रक एवं सहायक संचालकों को नए जिलों में पदस्थ किया गया है. यह आदेश अपर सचिव अमित कटारिया के हस्ताक्षर से जारी हुआ है. अधिकारियों को 15 दिनों के भीतर नए पदस्थापना स्थल पर अपना कार्यभार ग्रहण करना होगा.

साय सरकार के ऑर्डर में क्या है ?: राज्य शासन के अधीन कार्यरत खाद्य एवं औषधि प्रशासन के सहायक औषधि नियंत्रकों को मैट्रिक्स लेवल-12 वेतनमान पर पदस्थ किया गया है. उन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. आदेश स्वास्थ्य विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर से जारी हुआ है.