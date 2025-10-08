ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ हेल्थ डिपार्टमेंट में प्रशासनिक सर्जरी, 12 असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर के तबादले, संचालकों की भी पोस्टिंग

छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है.

SAI GOVT TRANSFERS ORDER
छत्तीसगढ़ में ट्रांसफर पोस्टिंग (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 8, 2025 at 2:13 PM IST

2 Min Read
रायपुर: छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार सभी विभागों में प्रशासनिक सर्जरी कर रही है. कुछ दिनों पहले आईएएस अफसरों के तबादले किए गए थे. शिक्षा विभाग में प्रिंसिपल, प्रधान पाठक और व्याख्याता का भी तबादला किया गया. अब छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग में बड़ी सर्जरी की गई है. असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर और संचालकों की पोस्टिंग की गई है.

सोमवार को जारी हुआ ट्रांसफर आदेश: छत्तीसगढ़ के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने खाद्य एवं औषधि प्रशासन से जुड़े अधिकारियों के बड़े स्तर पर तबादले किए गए हैं. सोमवार को जारी आदेश में कुल 12 सहायक औषधि नियंत्रक एवं सहायक संचालकों को नए जिलों में पदस्थ किया गया है. यह आदेश अपर सचिव अमित कटारिया के हस्ताक्षर से जारी हुआ है. अधिकारियों को 15 दिनों के भीतर नए पदस्थापना स्थल पर अपना कार्यभार ग्रहण करना होगा.

साय सरकार के ऑर्डर में क्या है ?: राज्य शासन के अधीन कार्यरत खाद्य एवं औषधि प्रशासन के सहायक औषधि नियंत्रकों को मैट्रिक्स लेवल-12 वेतनमान पर पदस्थ किया गया है. उन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. आदेश स्वास्थ्य विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर से जारी हुआ है.

Chhattisgarh Health Department officials transferred
छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग में तबादला (ETV BHARAT)

ट्रांसफर लिस्ट पर एक नजर: स्वास्थ्य विभाग से जारी ट्रांसफर लिस्ट की पूरी जानकारी

  • पिताम्बर साहू : दुर्ग से जशपुर
  • महेंद्र कुमार देवांगन: मुंगेली से कोरबा
  • किशोर कुमार ठाकुर: बलौदाबाजार से सरगुजा
  • मेरी श्रुति लकड़ा: बेमेतरा से दंतेवाड़ा
  • जितेन्द्र पाटीदार : कबीरधाम से कोरिया
  • रमेश कुमार बरगाह : मुंगेली से कबीरधाम
  • बृजराज सिंह : राजनांदगांव से गरियाबंद
  • सुमित सिंह परिहार : जांजगीर-चांपा से मुंगेली
  • अंजना कुरैशी : दुर्ग से कोण्डागांव
  • राम बृजेश प्रजापति : बलौदाबाजार से सूरजपुर
  • पीयूष कुमार : नवा रायपुर (निर्देशक कार्यालय) में यथावत
  • डॉ. परमानंद वर्मा : नवा रायपुर (निर्देशक कार्यालय) में यथावत

कोर्ट के निर्देश पर जारी हुआ ट्रांसफर ऑर्डर: स्वास्थ्य विभाग ने यह आदेश उच्च न्यायालय में लंबित याचिकाओं WP(PIL) No. 91/2019 और WP(S) No. 9778/2019 में पारित अंतरिम फैसले के तहत जारी किया है.

Transfers Of Assistant Drug Controllers
ट्रांसफर की सूची (ETV BHARAT)

पदभार संभालने की समय सीमा: स्वास्थ्य विभाग के जिन अधिकारियों और कर्मचारियों का ट्रांसफर हुआ है, उन्हें 15 दिनों के भीरत अपने नए पदस्थापना स्थल पर कार्यभार संभालना जरूरी होगा. ऐसा नहीं करने पर आदेश स्वत: रद्द हो जाएगा.

TAGGED:

RESHUFFLE IN CG HEALTH DEPARTMENTSAI GOVT TRANSFERS ORDERASSISTANT DRUG CONTROLLERSछत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभागADMINISTRATIVE RESHUFFLE IN CG

