ETV Bharat / state

त्योहारों को लेकर विशेष सतर्कता: प्रशासन की टीम ने किया हजारीबाग जेल का औचक निरीक्षण

प्रशासन की टीम ने हजारीबाग जेल का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान एसडीओ और एसडीपीओ के साथ भारी संख्या में पुलिस जवान मौजूद रहे.

Inspection Of Hazaribag Jail
हजारीबाग जेल का औचक निरीक्षण के दौरान प्रशासन की टीम. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 28, 2025 at 6:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हजारीबाग: जिला प्रशासन की टीम ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा का औचक निरीक्षण किया. इसका नेतृत्व हजारीबाग सदर एडीपीओ अमित आनंद ने किया. लगभग 2 घंटे तक टीम ने जेल का कोना-कोना खंगाला. हालांकि इस दौरान जेल से कोई आपत्तिजनक सामान नहीं मिला है. निरीक्षण के दौरान सदर एसडीओ, पांच मजिस्ट्रेट और भारी संख्या में पुलिस के जवान मौजूद थे.

सदर एसडीपीओ ने दी जानकारी

जेल का निरीक्षण करने के बाद मीडिया से बातचीत में सदर एसडीपीओ अमित आनंद ने बताया कि हजारीबाग जेल का निरीक्षण किया गया है. दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पूजा को लेकर सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह निरीक्षण किया गया है. जेल में कई शातिर अपराधी भी बंद हैं. ऐसे में हजारीबाग जेल की सुरक्षा काफी अहम है. यही कारण है कि समय-समय पर जेल का औचक निरीक्षण किया जाता है.

जेल का औचक निरीक्षण करने के बाद जानकारी देते एसडीओ और एसडीपीओ. (वीडियो-ईटीवी भारत)

त्योहारों को लेकर प्रशासन अलर्ट

गौरतलब हो कि दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पूजा के दौरान कोई खलल न पड़े इसे लेकर प्रशासन की टीम ने हजारीबाग जेल का औचक निरीक्षण किया. हालांकि प्रशासन की ओर से दुर्गा पूजा को लेकर शहर से लेकर गांव तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.

दुर्गा पूजा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

वहीं दुर्गा पूजा के मद्देनजर सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रशासन की ओर से सभी तैयारी पूरी कर ली गई है. प्रशासन ने लोगों से त्योहारों के दौरान सचेत रहने की अपील की है. साथ ही शांतिपूर्ण ढंग से त्योहार मनाने की अपील की है.

ये भी पढ़ें-

रांची जेल में रेड: हर बार की तरह सब कुछ मिला सामान्य

दुर्गा पूजा के दौरान जेल जाने का खतरा! चार हजार से ज्यादा राडार पर

धनबाद जेल में छापेमारी, गैंगस्टर प्रिंस खान के भाइयों के वार्ड से 3 मोबाइल फोन बरामद

For All Latest Updates

TAGGED:

INSPECTION OF HAZARIBAG JAILHAZARIBAG ADMINISTRATION ALERTDURGA PUJA SECURITYहजारीबाग जेल का औचक निरीक्षणJAIL INSPECTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.