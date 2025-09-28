त्योहारों को लेकर विशेष सतर्कता: प्रशासन की टीम ने किया हजारीबाग जेल का औचक निरीक्षण
प्रशासन की टीम ने हजारीबाग जेल का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान एसडीओ और एसडीपीओ के साथ भारी संख्या में पुलिस जवान मौजूद रहे.
हजारीबाग: जिला प्रशासन की टीम ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा का औचक निरीक्षण किया. इसका नेतृत्व हजारीबाग सदर एडीपीओ अमित आनंद ने किया. लगभग 2 घंटे तक टीम ने जेल का कोना-कोना खंगाला. हालांकि इस दौरान जेल से कोई आपत्तिजनक सामान नहीं मिला है. निरीक्षण के दौरान सदर एसडीओ, पांच मजिस्ट्रेट और भारी संख्या में पुलिस के जवान मौजूद थे.
सदर एसडीपीओ ने दी जानकारी
जेल का निरीक्षण करने के बाद मीडिया से बातचीत में सदर एसडीपीओ अमित आनंद ने बताया कि हजारीबाग जेल का निरीक्षण किया गया है. दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पूजा को लेकर सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह निरीक्षण किया गया है. जेल में कई शातिर अपराधी भी बंद हैं. ऐसे में हजारीबाग जेल की सुरक्षा काफी अहम है. यही कारण है कि समय-समय पर जेल का औचक निरीक्षण किया जाता है.
त्योहारों को लेकर प्रशासन अलर्ट
गौरतलब हो कि दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पूजा के दौरान कोई खलल न पड़े इसे लेकर प्रशासन की टीम ने हजारीबाग जेल का औचक निरीक्षण किया. हालांकि प्रशासन की ओर से दुर्गा पूजा को लेकर शहर से लेकर गांव तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.
दुर्गा पूजा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम
वहीं दुर्गा पूजा के मद्देनजर सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रशासन की ओर से सभी तैयारी पूरी कर ली गई है. प्रशासन ने लोगों से त्योहारों के दौरान सचेत रहने की अपील की है. साथ ही शांतिपूर्ण ढंग से त्योहार मनाने की अपील की है.
