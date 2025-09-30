ETV Bharat / state

अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव ट्रैफिक प्लान तैयार, 21 जगहों पर पार्क किए जाएंगे इतने वाहन

फोरलेन से सरवरी आने वाले वाहनों को अखाड़ा बाजार वैली ब्रिज या भूतनाथ पुल से प्रवेश दिया जाएगा. दशहरा उत्सव के दौरान लोगों को श्रद्धालुओं को कोई भी परेशानी न हो, इसके लिए ये रूट डायवर्ट किए गए हैं.

डीसी कुल्लू तोरूल एस रवीश ने बताया कि, अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव के दौरान 28 सितंबर से 23 अक्टूबर तक ढालपुर चौक से जाने वाले यातायात को क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू से होते हुए चलाया जाएगा. लग घाटी जाने वाले यातायात को को भुट्टी चौक से वाया पोस्ट ऑफिस और लग वैली से आने वाले यातायात को बाईपास रोड से चलाया जाएगा.

कुल्लू: 29 सितंबर 2025 अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव कुल्लू में 2 अक्टूबर से शुरू होगा और इसका समापन 8 अक्टूबर को होगा. अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव में प्रदेश समेत देशभर से लोग आते हैं, बल्कि विदेशों से भी लोग दशहरा उत्सव में भाग लेते हैं. ऐसे में दशहरा में आने वाले लोगों को कोई समस्या न आए, इसलिए कुल्लू प्रशासन ने दशहरा उत्सव के दौरान पार्किंग प्लान तैयार कर लिया है. प्रशासन द्वारा जिले में 21 पार्किंग स्थलों को चिन्हित किया गया है. इस संबंध में उपायुक्त तोरूल एस रवीश ने सुरक्षा और जन सुविधाओं का ध्यान रखते हुए सभी जरूरी प्रबंध किए गए हैं.

कुल्लू दशहरा को लेकर ट्रैफिक प्लान तैयार (ETV Bharat)

मोहल से ढालपुर चौक (मुख्य मार्ग), कॉलेज चौक ढालपुर वाया क्षेत्रीय अस्पताल विद्युत बोर्ड कार्यालय कुल्लू तक, सर्कुलर रोड कॉलेज चौक से लोअर ढालपुर वाया कला केंद्र वीडियो ऑफिस से सर्किट हाउस तक, ढालपुर चौक कुल्लू से रामशिला गैमन ब्रिज वाया सरवरी एवं अखाड़ा बाजार तक, भूटी चौक से लग वेली चौक वाया शीशा माटी सरवरी पुल तक टू वे जोन रहेंगे.

भुंतर से रामशिला के बीच राइट बैंक पर वाहनों की लोडिंग अनलोडिंग के लिए रात्रि 12:00 बजे से प्रातः 7:00 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है. इन 21 चिन्हित पार्किंग स्थल पर करीब 2000 छोटी-बड़ी गाड़ियों को पार्क करने की क्षमता होगी.

दशहरा उत्सव को लेकर कुल्लू प्रशासन की तैयारी (ETV Bharat)

नियमों की अवहेलना पर होगी सख्त कार्रवाई

डीसी कुल्लू तोरूल एस रवीश ने बताया, "अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव कुल्लू में 7 दिनों तक गाड़ियों को सुरक्षित स्थानों पर पार्क करने के लिए जिला प्रशासन ने यहां विभिन्न स्थानों पर पार्किंग स्थल चिन्हित कर लिए हैं. यातायात को सुचारू बनाए रखने और गाड़ियों को खड़ा करने के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध करवाई जाएगी, जहां लोग अपनी गाड़ियों को पार्क कर सकेंगे. कुल्लू दशहरा के लिए जिला प्रशासन के साथ पुलिस विभाग ने भी रूपरेखा तैयार कर ली है. दशहरा में नो पार्किंग जोन में गाड़ियां खड़ी करने पर कार्रवाई की जाएगी और इसके लिए क्रेन को तैनात किया जाएगा."

21 चिन्हित पार्किंग स्थल पर पार्किंग की व्यवस्था

फॉरेस्ट मैदान के पास ओएलएस में 30 वाहन, नगर परिषद की मोनाल कैफे के पास 180 वाहन, पशु मैदान में 50 वाहन, टूरिज्म होटल सरवरी में 100 वाहन, खोरी रोपा में 500 वाहन, कैलाश थियेटर सरवरी में 80 वाहन, अखाड़ा बाजार टापू पुल के पास 100 वाहन, बिपाशा मार्केट में 25 वाहन, सब्जी मंडी अखाड़ा बाजार में 100 वाहन, सरवरी के पीछे की पार्किंग 30 वाहन, डीएवी पब्लिक स्कूल मोहल मैदान में 50 वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई है.

जगह पार्किंग क्षमता फॉरेस्ट मैदान 30 वाहन नगर परिषद की मोनाल कैफे 180 वाहन पशु मैदान 50 वाहन टूरिज्म होटल सरवरी 100 वाहन खोरी रोपा 500 वाहन सरवरी के पीछे पार्किंग 30 वाहन DAV पब्लिक स्कूल मोहल मैदान 50 वाहन कैंब्रिज स्कूल मोहल के विपरीत 30 वाहन पेट्रोल पंप गांधीनगर एक्सिस बैंक के नजदीक 25 वाहन पुराना बस अड्डा अखाड़ा 30 वाहन मिनी सचिवालय 70 वाहन रॉयल एनफील्ड शो रूम 50 वाहन शनि मंदिर के पास 50 वाहन शांगरी बाग के पास रामशिला 40 वाहन शनि मंदिर के विपरीत 100 वाहन रामशिला यू टर्न पेट्रोल पंप 30 वाहन यू टर्न बनोंतड खुशाल ढाबा 30 वाहन

इसके अलावा कैंब्रिज स्कूल मोहल के विपरीत 30 वाहन, पेट्रोल पंप गांधीनगर नजदीक एक्सिस बैंक 25 वाहन, पुराना बस अड्डा अखाड़ा में 30 वाहन, मिनी सचिवालय 70 वाहन, रॉयल एनफील्ड शो रूम 50 वाहन, शनि मंदिर के पास 50 वाहन, शांगरी बाग के पास रामशिला में 40 वाहन, शनि मंदिर के विपरीत 100 वाहन, रामशिला यू टर्न पेट्रोल पंप 30 वाहन, यू टर्न बनोंतड खुशाल ढाबा 30 वाहन की पार्किंग क्षमता की व्यवस्था की गई है.

