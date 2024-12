ETV Bharat / state

रास्ता खोलो अभियान के तहत जयपुर में एक महीने में 211 राहें हुईं आसान - OPEN THE WAY CAMPAIGN

उन्होंने बताया कि जिला कलेक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने खोले गए रास्तों पर ग्रेवेल, सी.सी. रोड बनवाने के निर्देश दिये हैं. अधिकांश स्थानों पर ग्रेवल रोड बनाने का काम भी शुरू कर दिया गया है. जिन रास्तों के केस न्यायालय में विचाराधीन है, इन परिवादियों को संबंधित न्यायालय से ही राहत मिलेगी. ग्रामीण क्षेत्रों में रास्तों की भूमि पर अतिक्रमण को लेकर जनसुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में परिवाद प्राप्त होते हैं. रास्तों को लेकर न्यायालय में भी वाद दायर किए जाते रहते हैं. ऐसे प्रकरणों में निरंतर बढ़ोतरी होने से आमजन को कोर्ट के चक्कर लगाते रहते हैं. ग्रामीणों ने बताया कि रास्ते बंद होने से आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था. अब उन परेशानियों से लोगों को निजात मिल चुकी है. कलेक्टर सोनी जनहित में जो काम कर रहे हैं वह सराहनीय है. जब वे नागौर में कलक्टर थे तब भी उन्होंने जनहित के कार्य किए थे.