देवघर में अतिक्रमण के खिलाफ चलाया गया अभियान, बुलडोजर से तोड़ी गई कई दुकानें - CAMPAIGN AGAINST ENCROACHMENT

देवघर में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया. इस दौरान कई अवैध दुकानें तोड़ी गई.

Encroachment In Deoghar
देवघर में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाती प्रशासन की टीम. (फोटो-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 21, 2025 at 5:21 PM IST

देवघर: बाबा नगरी देवघर में गुरुवार को जिला प्रशासन की ओर से शहर के टावर चौक से लेकर शिक्षा सभा चौक तक अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया गया. इस दौरान बुलडोजर से कई अवैध संरचना तोड़ी गई. देवघर नगर निगम की इंफोर्समेंट टीम और देवघर प्रशासन की टीम ने वैसी दुकानों को चिन्हित कर बुलडोजर से तुड़वाया जो सड़क से सटी हुई थी. इसके अलावा सड़क पर यत्र-तत्र वाहन लगाने वाले लोगों पर भी जुर्माना लगाया गया.

जारी रहेगा अतिक्रमण के खिलाफ अभियानः मजिस्ट्रेट

जिला प्रशासन की तरफ से नियुक्त किए गए मजिस्ट्रेट विकास कुमार ने कहा कि टावर चौक शहर का सबसे भीड़भाड़ वाला इलाका है. यहां पर यदि अतिक्रमण किया जाएगा तो निश्चित रूप से जाम की समस्या होगी. उन्होंने कहा कि कई बार नगर निगम और जिला प्रशासन की तरफ से हिदायत दी गई थी, लेकिन लोग बार-बार सड़क के किनारे अवैध रूप से दुकानें लगा लेते हैं. इसे देखते हुए अब यह अभियान लगातार चलाया जाएगा.

देवघर में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान पर रिपोर्ट और मजिस्ट्रेट का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

मजिस्ट्रेट विकास कुमार ने बताया कि भीड़-भाड़ वाले इलाकों में दिन में दो बार अभियान चलाया जाएगा. यदि कोई भी दुकानदार अतिक्रमण कर दुकानदारी करेगा तो उन पर नियम संगत कानूनी कार्रवाई तो होगी ही, साथ ही आर्थिक दंड भी लगाया जाएगा.

कई दुकानें बुलडोजर से तोड़ी गई

गुरुवार को टीम ने बुलडोजर के माध्यम से कई दुकानों को ढाह दिया. इस दौरान कई दुकानदारों ने टीम से दुकानें नहीं तोड़ने का आग्रह किया. लेकिन जिला प्रशासन की टीम ने उनकी एक नहीं सुनी और अवैध निर्माण का तोड़ दिया.

स्थानीय लोगों ने कार्रवाई का किया समर्थन

वहीं स्थानीय लोगों ने प्रशासन की कार्रवाई का समर्थन किया है. लोगों ने कहा कि यदि जिला प्रशासन अतिक्रमण के खिलाफ निरंतर अभियान चलाते रहे तो टावर चौक से लेकर शिक्षा सभा चौक तक किसी भी तरह के जाम की समस्या उत्पन्न नहीं होगी. लोगों ने कहा कि जिला प्रशासन इस तरह का अभियान कभी-कभार चलाता है. इस कारण अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद रहते हैं.

Encroachment In Deoghar
देवघर में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाती प्रशासन की टीम. (फोटो-ईटीवी भारत)

अतिक्रमण के कारण लगता है जाम

बता दें कि सावन और भादो महीने में अतिक्रमण की वजह से लोगों को सबसे ज्यादा समस्या होती है. क्योंकि सावन और भादो महीने में प्रतिदिन हजारों लोग पूजा करने देवघर पहुंचते हैं. मुख्य बाजर में अतिक्रमण के कारण लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ता है. यदि इसी प्रकार प्रतिदिन अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जाए तो देवघर के सभी मुख्य चौक-चौराहों पर लोगों को जाम की समस्या नहीं झेलनी पड़ेगी.

