चौकीदार बहाली मामला, एफआईआर के बाद अभ्यर्थियों और अधिकारियों को भेजा रहा नोटिस - CHOWKIDAR RECRUITMENT CASE

पलामू में चौकीदार बहाली के मामले में अभ्यर्थियों प्रशासन की ओर से नोटिस भेजा जा रहा है.

Administration issues notice to candidates after lodged FIR in Chowkidar recruitment case in Palamu
पलामू जिला समाहरणालय भवन (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 9, 2025 at 12:25 PM IST

पलामूः जनवरी 2025 चौकीदार के पद पर हुई बहाली को लेकर बड़ी खबर पलामू जिला से निकल कर सामने आई है. चौकीदार बहाली के मामले में 10 अभ्यर्थियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद अब प्रशासन की ओर से उनको नोटिस भेजा जा रहा है. जून माह में मेदिनीनगर टाउन थाना में एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया है.

हालांकि पुलिस को सिर्फ एफआईआर का आवेदन और एफआईआर के निर्णय संबंधी कागजात उपलब्ध करवाए गए हैं. बहाली से संबंधित कोई भी वीडियो और बयान आधिकारिक तौर पर उपलब्ध नहीं करवाया गया है. पूरे मामले में पलामू के चौकीदारी शाखा को नोटिस जारी कर बहाली से संबंधित वीडियो, बहाली के कागजात और बयान लेने वाली है. बहाली में शामिल अन्य पदाधिकारी को भी नोटिस जारी कर उनसे जानकारी मांगी जाएगी. साथ ही आरोपित अभ्यर्थियों को भी नोटिस भेजा जा रहा है.

चौकीदार बहाली के मामले में एफआईआर दर्ज किया गया है. इसके साथ ही प्रशासन की ओर से अभ्यर्थियों को नोटिस भेजा जा रहा है. पुलिस पूरे मामले में अनुसंधान कर रही है. पुलिस अनुसंधान के दौरान बहाली से संबंधित वीडियो एवं अन्य दस्तावेज की भी जांच करेगी. बहाली से संबंधित वीडियो और कागजात उपलब्ध करवाने के लिए पुलिस आग्रह करेगी. -ज्योतिलाल रजवार, मेदिनीनगर टाउन थाना प्रभारी.

25 जनवरी को बैठक, जून में एफआईआर

दरअसल पलामू में 155 पदों पर चौकीदार के बहाली के लिए विज्ञापन जारी किया गया था. 15 से 17 जनवरी 2025 तक चौकीदार बहाली के लिए शारीरिक दक्षता का आकलन किया गया. शारीरिक दक्षता में उत्तीर्ण 138 अभ्यर्थियों की प्रमाण पत्रों की जांच की गई. 25 जनवरी 2025 को पलामू के तत्कालीन डीसी की अध्यक्षता में चौकीदारी स्थापना समिति की बैठक हुई थी.

इसी बैठक के में अभ्यर्थियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने का निर्णय लिया गया था. बैठक में कहा गया था कि 10 अभ्यर्थियों की पहचान वीडियो के जांच में सत्यापित नहीं हुई है जबकि एक अभ्यर्थी अनुपस्थित रहा है. पूरे मामले में जनवरी में ही एफआईआर दर्ज करवाने का आदेश जारी किया गया था. जिला प्रशासन की तरफ से मामले में 26 जून 2025 को एफआईआर दर्ज करवाया गया है.

एसपी के हस्ताक्षर के बिना जारी हुआ रिजल्ट

पुलिस को दिए गए दस्तावेज में चौकीदार बहाली के रिजल्ट पर पलामू एसपी का हस्ताक्षर नहीं है. बहाली प्रक्रिया का एसपी महत्वपूर्ण सदस्य होते हैं. पलामू जिला के वेबसाइट पर जारी जानकारी में सिर्फ पलामू डीसी का 25 जनवरी के तिथि में हस्ताक्षर है. जिला चौकीदारी स्थापना समिति में चौकीदार पदाधिकारी, सदर अनुमंडल पदाधिकारी, छतरपुर अनुमंडल पदाधिकारी, हुसैनाबाद अनुमंडल पदाधिकारी, अपर समाहर्ता, उप विकास आयुक्त एवं नगर आयुक्त भी सदस्य हैं.

