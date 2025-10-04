पटाखा और मिठाई विक्रेता दिवाली पर इन बातों का रखें ध्यान, उल्लंघन होने पर होगी कार्रवाई
पटाखों की अनाधिकृत बिक्री रोकने के लिए दोषी के खिलाफ कार्रवाई होगी. किसी भी अप्रिय घटना की ज़िम्मेदारी अनाधिकृत बिक्री में शामिल लोगों की होगी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 4, 2025 at 7:23 PM IST
शिमला: दिवाली पर्व के उपलक्ष्य पर जिला शिमला में दुकानदारों को बिना लाइसेंस के पटाखे बेचने की अनुमति नहीं होगी. इसके बारे में उपायुक्त अनुपम कश्यप ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से सभी एसडीएम को दिशा-निर्देश दिए हैं. इसके तहत बाजारों में एसडीएम पटाखों की बिक्री को लेकर औचक निरीक्षण करेंगे. इसके साथ ही पटाखे जिन स्टोर में रखे जाएंगे उनका निरीक्षण भी करेंगे. स्थानीय प्रशासन संवेदनशील और अति संवेदनशील स्थानों का चयन करेंगे.
जिला भर में कुछ व्यक्ति/दुकानें विस्फोटक अधिनियम, 1884 और विस्फोटक नियम, 2008 के अंतर्गत आवश्यक लाइसेंस प्राप्त किए बिना दिवाली पर पटाखे बेचने का प्रयास कर रहे हैं. जिला में मात्र दो व्यक्तियों के पास ही पटाखा बिक्री के लाइसेंस धारक ही हैं.पूरे शिमला जिला में बिना वैध लाइसेंस के पटाखों की बिक्री, भंडारण या वितरण पूर्णतः प्रतिबंधित है. ऐसे मामलों में औचक निरीक्षण किया जाएगा और इन प्रावधानों का उल्लंघन करने पर कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें अनाधिकृत स्टॉक को तत्काल जब्त करना, व्यापार लाइसेंस रद्द करना या उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करना शामिल हो सकता है.
नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई
जिला प्रशासन पटाखों की अनाधिकृत बिक्री या भंडारण को रोकने के लिए किसी भी दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा. किसी भी अप्रिय घटना की पूरी ज़िम्मेदारी अनाधिकृत बिक्री में शामिल लोगों की होगी. आम जनता भी पटाखे केवल निर्धारित स्थानों पर अधिकृत लाइसेंस प्राप्त विक्रेताओं से ही खरीदें.
मिलावटी उत्पाद बेचने वालों पर होगी कार्रवाई
इसके साथ ही डीसी शिमला ने कहा कि 'दूध पनीर, मिठाइयों में मिलावटी उत्पादों की संभावना सबसे अधिक त्यौहारी सीजन में बढ़ जाती है. संबंधित विभाग समय-समय पर इसका निरीक्षण करे. इसके अलावा फूड पॉइजनिंग के मामले भी इस दौरान बढ़ते है. मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिला शिमला के सभी अस्पतालों में दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे. मिठाइयों की गुणवत्ता और जांच को लेकर भी प्रशासन ने कुछ निर्देश जारी किए हैं.'
प्रशासन की ओर से जारी निर्देश
- दुकानों का होगा औचक निरीक्षण.
- खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम थोक-परचून की मिठाई की दुकानों में निरीक्षण करेगी.
- मिठाइयों में इस्तेमाल सामग्री की गुणवत्ता मानकों के हिसाब से चेक होगी.
- खाद्य सामग्री के घटिया पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी.
- विभाग मिठाई की दुकानों से करेंगे नियमित सेंपलिंग करेंगे.
- मिठाई के डिब्बों पर 'बेस्ट बिफोर डेट', सही लेबलिंग, सही पैकेजिंग होना अनिवार्य है.
- 100 किलोग्राम से अधिक सिलेंडर स्टोरेज करना अवैध
100 किलोग्राम से अधिक गैस सिलेंडर की स्टोरेज पर प्रतिबंध
डीसी शिमला ने बैठक में दिशा-निर्देश दिए कि दुकानों में 100 किलोग्राम से अधिक सिलेंडर स्टोर किए गए तो सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. सभी एसडीएम बाजारों में अवैध सिलेंडर की स्टोरेज का भी औचक निरीक्षण करेंगे.हर क्षेत्र में सिलेंडर की आपूर्ति निर्धारित गैस एजेंसी के माध्यम से ही होनी चाहिए. उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा कि त्यौहारी सीजन में अवैध तरीके से भी सिलेंडर की आपूर्ति होने की संभावना रहती है. ऐसे में किसी अन्य गैस एजेंसी के माध्यम से आपूर्ति हो रही है तो ऐसे वाहनों को तुरंत जब्त किया जाए.
खंड विकास अधिकारियों को निर्देश
उपायुक्त ने जिला के सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि 'त्यौहारी सीजन के चलते प्रशासन की ओर से जो भी आदेश, अधिसूचना जारी होगी. उसे तुरंत पंचायत स्तर तक व्हाट्सएप ग्रुप में साझा करें ताकि प्रभावी तरीके से हर आदेश को लागू किया जा सकें.'
