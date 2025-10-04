ETV Bharat / state

पटाखा और मिठाई विक्रेता दिवाली पर इन बातों का रखें ध्यान, उल्लंघन होने पर होगी कार्रवाई

शिमला: दिवाली पर्व के उपलक्ष्य पर जिला शिमला में दुकानदारों को बिना लाइसेंस के पटाखे बेचने की अनुमति नहीं होगी. इसके बारे में उपायुक्त अनुपम कश्यप ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से सभी एसडीएम को दिशा-निर्देश दिए हैं. इसके तहत बाजारों में एसडीएम पटाखों की बिक्री को लेकर औचक निरीक्षण करेंगे. इसके साथ ही पटाखे जिन स्टोर में रखे जाएंगे उनका निरीक्षण भी करेंगे. स्थानीय प्रशासन संवेदनशील और अति संवेदनशील स्थानों का चयन करेंगे.

जिला भर में कुछ व्यक्ति/दुकानें विस्फोटक अधिनियम, 1884 और विस्फोटक नियम, 2008 के अंतर्गत आवश्यक लाइसेंस प्राप्त किए बिना दिवाली पर पटाखे बेचने का प्रयास कर रहे हैं. जिला में मात्र दो व्यक्तियों के पास ही पटाखा बिक्री के लाइसेंस धारक ही हैं.पूरे शिमला जिला में बिना वैध लाइसेंस के पटाखों की बिक्री, भंडारण या वितरण पूर्णतः प्रतिबंधित है. ऐसे मामलों में औचक निरीक्षण किया जाएगा और इन प्रावधानों का उल्लंघन करने पर कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें अनाधिकृत स्टॉक को तत्काल जब्त करना, व्यापार लाइसेंस रद्द करना या उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करना शामिल हो सकता है.

नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई

जिला प्रशासन पटाखों की अनाधिकृत बिक्री या भंडारण को रोकने के लिए किसी भी दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा. किसी भी अप्रिय घटना की पूरी ज़िम्मेदारी अनाधिकृत बिक्री में शामिल लोगों की होगी. आम जनता भी पटाखे केवल निर्धारित स्थानों पर अधिकृत लाइसेंस प्राप्त विक्रेताओं से ही खरीदें.

मिलावटी उत्पाद बेचने वालों पर होगी कार्रवाई

इसके साथ ही डीसी शिमला ने कहा कि 'दूध पनीर, मिठाइयों में मिलावटी उत्पादों की संभावना सबसे अधिक त्यौहारी सीजन में बढ़ जाती है. संबंधित विभाग समय-समय पर इसका निरीक्षण करे. इसके अलावा फूड पॉइजनिंग के मामले भी इस दौरान बढ़ते है. मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिला शिमला के सभी अस्पतालों में दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे. मिठाइयों की गुणवत्ता और जांच को लेकर भी प्रशासन ने कुछ निर्देश जारी किए हैं.'