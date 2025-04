ETV Bharat / state

अवैध मजार पर चला प्रशासन का बुलडोजर, सिंचाई विभाग की जमीन पर बनी थी मजार - ILLEGAL MAZAR DEMOLISHED HARIDWAR

हरिद्वार में प्रशासन ने अवैध मजार पर लिया एक्शन ( Photo-ETV Bharat )

हरिद्वार: शराय क्षेत्र के पास स्थित हरिलोक कॉलोनी में सिंचाई विभाग की जमीन पर बनी अवैध मजार को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेशभर में अवैध धार्मिक स्थलों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई. इससे पहले, जिला प्रशासन ने कुछ दिन पहले नोटिस जारी किया था. जिसकी समय सीमा समाप्त होते ही बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम दिया गया. कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रही, ताकि किसी भी तनावपूर्ण स्थिति से निपटा जा सके. मौके पर एसडीएम अजय वीर समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे. अवैध निर्माण बख्शा नहीं जाएगा: प्रशासन ने साफ किया कि अवैध धार्मिक संरचनाओं को हटाने का अभियान जारी रहेगा और अगले चरणों में अन्य अवैध निर्माणों पर भी कार्रवाई होगी. अधिकारियों के मुताबिक, यह कार्रवाई किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं बल्कि सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने की नीति का हिस्सा है. इसी स्थानीय प्रशासन ने जनता से शांति बनाए रखने की अपील की है.

