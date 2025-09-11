ETV Bharat / state

रामनगर में गरजा प्रशासन का बुलडोज़र, अवैध मजारों को किया गया जमींदोज

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सरकारी जमीनों पर अवैध तरीके से बने धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है.

अवैध मजारों को किया गया जमींदोज (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 11, 2025 at 6:51 PM IST

Updated : September 11, 2025 at 7:00 PM IST

रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर में एक बार फिर अवैध मजारों पर प्रशासन का बुलडोज़र गरजा है. रामनगर के लुटाबड़, शिवलालपुर रियूनिया और चोरपानी क्षेत्र में स्थित तीन अवैध मजारों को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया. यह सभी मज़ारे नाप भूमि पर थी. किसानों की आपत्ति और शिकायत के बाद इन्हे जमींदोज कर दिया गया.

प्रशासन की इस कार्रवाई के दौरान उप जिलाधिकारी रामनगर, तहसीलदार, चौकी इंचार्ज पीरुमदारा सहित अन्य राजस्व और पुलिस कर्मी मौजूद रहे. प्रशासन ने अवैध कब्जा हटाकर भूमि को संरक्षित कराने का कदम उठाया है.

रामनगर में गरजा प्रशासन का बुलडोज़र (ETV Bharat)

बता दें कि रामनगर में अब तक 20 से ज्यादा अवैध मजारों पर प्रशासन का बुलडोजर चल चुका है. प्रशासन की इस कार्रवाई से इलाके में चर्चा का विषय बन गया हैय लोगों का कहना है कि प्रशासन की यह कार्रवाई सही है क्योंकि अवैध कब्जे से सरकारी भूमि को बचाना जरूरी है. इस कार्रवाई से यह साफ हो गया है कि प्रशासन अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त है और सरकारी भूमि को संरक्षित करने के लिए लगातार कदम उठा रहा है.

रामनगर में अवैध मजारों पर प्रशासन की यह कार्रवाई आगे भी जारी रहने की संभावना है. स्थानीय व्यक्ति नरेंद्र शर्मा ने बताया कि उनके इलाके के लोगों को प्रशासन की इस कार्रवाई से राहत महसूस हो रही है. नरेंद्र शर्मा का कहना है कि अवैध कब्जे से उनकी जमीनों और अधिकारों पर असर पड़ता है. प्रशासन की इस कार्रवाई से नरेंद्र शर्मा को लगता है कि उनकी बात सुनी जा रही है और उनकी जमीनों की सुरक्षा हो रही है.

वहीं मामले में उपजिलाधिकारी प्रमोद कुमार ने कहा कि उनकी प्राथमिकता सरकारी भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त करना है. उन्होंने किसानों की शिकायत पर यह कार्रवाई की है और आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी. उनका उद्देश्य सरकारी भूमि का सही तरीके से उपयोग हो और अवैध कब्जों को रोका जाए.

रामनगर में प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद अब लोगों में एक चर्चा है कि आगे भी ऐसी कार्रवाई होती रहेगीय प्रशासन की इस सख्ती से अवैध कब्जों पर लगाम लगने की उम्मीद है. नरेंद्र शर्मा का कहना है कि इससे सरकारी भूमि की सुरक्षा होगी और अवैध कब्जों से निजात मिलेगी.

बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्पष्ट निर्देश है कि सरकारी जमीनों पर जहां भी अतिक्रमण और अवैध कब्जा हो रखा है, उसे तत्काल खाली कराए. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर बीते काफी समय से अवैध धार्मिक स्थलों समेत अन्य इमारतों पर इस तरह की कार्रवाई हो रही है.

Last Updated : September 11, 2025 at 7:00 PM IST

