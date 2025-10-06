ETV Bharat / state

हल्द्वानी में सीधे ट्रांसफार्मर से बिजली चोरी कर किया जा रहा था अवैध निर्माण, प्रशासन ने जेसीबी से गिराया

हल्द्वानी: नैनीताल जिला मुख्यालय हल्द्वानी में बिजली चोरी का मामला सामने आया है. आरोप है कि सीधे ट्रांसफार्मर से बिजली चोरी अवैध निर्माण किया जा रहा है, जिसका प्रशासन और नगर निगम की टीम को लगी. इसके बाद रविवार को प्रशासन व हल्द्वानी नगर निगम की संयुक्त टीम ने अवैध निर्माणों पर एक्शन लिया और अवैध निर्माण को जेसीबी से ढाह दिया.

यह कार्रवाई तब की गई जब सूचना मिली कि सरकारी भूमि पर बिना अनुमति निर्माण कार्य किया जा रहा है और निर्माण के दौरान ट्रांसफार्मर से बिजली चोरी कर मशीनों का संचालन हो रहा है. इस अभियान का नेतृत्व सिटी मजिस्ट्रेट गोपाल सिंह चौहान, नगर आयुक्त ऋचा सिंह और एसडीएम राहुल शाह ने किया. टीम ने मौके पर पहुंचकर देखा कि शनि बाजार क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा सरकारी जमीन पर टिन शेड डालकर निर्माण कार्य किया जा रहा था.

जांच में सामने आया कि निर्माण के दौरान ट्रांसफार्मर से सीधे तार जोड़कर बिजली चोरी की जा रही थी और उसी बिजली से मशीनें चलाई जा रही थीं. इसे देखते हुए प्रशासन ने मौके पर ही जेसीबी मशीन बुलाकर निर्माण को ध्वस्त कर दिया.

अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में बिजली विभाग को पत्र भेजकर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा सरकारी भूमि पर कब्जा और बिजली चोरी दोनों मामलों में मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.