छठ महापर्व की तैयारी में जुटा रांची नगर निगम, तालाबों की सफाई और सुंदरीकरण पर खास फोकस
रांची में प्रशासन अब छठ महापर्व की तैयारी में जुट गया है. तालाबों और घाटों की सफाई कराई जा रही है.
Published : October 5, 2025 at 2:19 PM IST
रांची: दुर्गा पूजा के सफल आयोजन और प्रतिमा विसर्जन कार्यों के समापन के बाद अब रांची नगर निगम ने अपनी पूरी ताकत छठ महापर्व की तैयारियों में झोंक दी है. रविवार की सुबह से ही नगर निगम की टीमें राजधानी के प्रमुख तालाबों का निरीक्षण कर रही हैं. इस दौरान नगर आयुक्त सुशांत गौरव खुद भी मैदान में उतरे और अधिकारियों के साथ तालाबों की स्थिति, सफाई व्यवस्था और सुरक्षा इंतजामों की बारीकी से जायजा लिया.
तालाबों की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है
रांची के चडरी तालाब, जोड़ा तालाब, बड़ा तालाब और धुर्वा डैम सहित कई अन्य प्रमुख छठ घाटों का निरीक्षण किया गया. नगर निगम ने निर्देश जारी किया है कि सभी तालाबों की विशेष साफ-सफाई, कीचड़ निकासी और तटबंधों की मरम्मत कार्य को समय पर पूरा किया जाए ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो. साथ ही तालाबों के सुंदरीकरण पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है.
सुरक्षा व्यवस्था कड़ी होगी
नगर निगम की सफाई टीमों को अलग-अलग जोन में बांटकर तैनात किया गया है. प्रतिमा विसर्जन के बाद तालाबों में गंदगी और कचरे की मात्रा बढ़ गई है, जिसे हटाने के लिए अभियान युद्धस्तर पर चलाया जा रहा है. निगम कर्मियों के साथ-साथ जेसीबी मशीनों की भी मदद ली जा रही है. तालाबों के चारों ओर जाल लगाकर बची हुई विसर्जन सामग्री को बाहर निकाला जा रहा है.
नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने कहा कि छठ पर्व रांची वासियों की आस्था का महापर्व है, इसलिए नगर निगम की प्राथमिकता यही है कि श्रद्धालुओं को एक स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया जाए. उन्होंने बताया कि सभी तालाबों में प्रकाश व्यवस्था को भी दुरुस्त किया जा रहा है, ताकि शाम और सुबह के समय व्रतियों को किसी तरह की परेशानी न हो.
सफाई अभियान में जुटी नगर निगम की टीम
नगर निगम की टीम जल निकासी व्यवस्था को भी दुरुस्त करने में जुटी हुई है, ताकि छठ के दौरान बारिश या जलजमाव की स्थिति न बने और तालाबों के किनारों पर बांस-बल्लियों से घेराबंदी और अस्थायी पुलियों का निर्माण भी समय पर शुरू किया जा सके. वहीं, निगम ने लोगों से अपील की है कि वे तालाबों में प्लास्टिक, थर्मोकोल या अन्य कोई चीज न फेंके और स्वच्छता अभियान में सहयोग करें.
छठ महापर्व के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी प्रशासन सतर्क है. नगर निगम ने रांची पुलिस और आपदा प्रबंधन विभाग के साथ समन्वय स्थापित किया. सभी घाटों पर पर्याप्त संख्या में होमगार्ड और गोताखोरों की तैनाती की जाएगी. मेडिकल टीम और एंबुलेंस की भी व्यवस्था की जा रही है.
सुंदरता और स्वच्छता बनेगी राजधानी की पहचान
नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि अगले कुछ दिनों में सभी प्रमुख घाटों पर निरीक्षण दोबारा किया जाएगा, ताकि जहां भी कमी हो, उसे समय रहते दूर किया जा सके. निगम की कोशिश है कि इस बार छठ घाटों की सुंदरता और स्वच्छता राजधानी की पहचान बने.
रांची नगर निगम का यह अभियान बताता है कि त्योहारों की श्रृंखला में भी प्रशासनिक सतर्कता और नागरिक सहयोग से शहर को बेहतर बनाया जा सकता है. दुर्गा पूजा के बाद अब पूरा फोकस स्वच्छ और सुरक्षित छठ के संकल्प पर है.
