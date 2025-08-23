नई दिल्ली/गाजियाबाद: दिल्ली से सटे गाजियाबाद, लोनी और मोदीनगर में अब और तेजी से विकास की बयार बहेगी यहां . गाजियाबाद, लोनी और मोदीनगर महायोजना-2031 को स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है. महायोजना-2031 के प्रभावी होने से गाज़ियाबाद में निवेश की संभावनाएं और बढ़ेगी. गाजियाबाद में औद्योगिकीकरण और वन डिस्ट्रिक्ट वन-प्रोडक्ट को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे और दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे के समीप नये औद्योगिक क्षेत्र प्रस्तावित किये गये हैं.

शासन से महायोजना 2031 को मंजूरी मिलने के बाद में विकास की रफ्तार और तेज होगी.गाजियाबाद, लोनी एवं मोदीनगर महायोजना-2031 के स्वीकृत होने से गाजियाबादी में ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट नीति के क्रियान्वयन में सुगमता मिलेगी और सुनियोजित विकास को बढ़ावा मिलेगा. इस नीति के अन्तर्गत ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट कॉरीडोर के पास जन-सुलभ सुविधाएं जैसे कि अफोर्डेबल हाउसिंग, व्यवसायिक और मनोरंजनात्मक सुविधाएं विकसित की जा सकेंगी. मास्टर प्लान के तहत ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट और स्पेशल डेवलपमेंट एरिया जोन को मिक्स्ड यूज कैटेगरी के रूप में विकसित किया जाएगा. इन क्षेत्रों में उच्च फ्लोर एरिया रेशियो के तहत आवासीय और व्यवसायिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा.

गाजियाबाद के फिरने वाले हैं दिन (ETV Bharat)

"शासन से मास्टर प्लान 2031 स्वीकृत हो गया है. मास्टर प्लान को जल्द लागू किया जाएगा. मास्टर प्लान 2031 पिछले पांच वर्षों से डेवलपमेंट की प्रक्रिया में था. शासन द्वारा मास्टर प्लान 2031 स्वीकृत किया जाना गाजियाबाद के लिए एक बड़ी उपलब्धि है. मास्टर प्लान 2031 के तहत ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट और स्पेशल डेवलपमेंट एरिया पॉलिसी लाई गई है. मास्टर प्लान 2031 गाजियाबाद में विकास को एक नई उड़ान देगा." अतुल वत्स, उपाध्यक्ष गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

NCRTC द्वारा संचालित देश की पहली रैपिड रेल कॉरिडोर में गाजियाबाद और मोदीनगर क्षेत्र के अन्तर्गत 1.5 किलोमीटर दायरे में लगभग 4200 हेक्टेयर क्षेत्रफल को ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट जोन बनाया जाएगा. साथ ही मेट्रो कॉरिडोर के रेड लाइन और ब्लू लाइन के 500 मीटर दायरे में लगभग 630 हेक्टेयर क्षेत्रफल को शामिल किया गया है. इसके अतिरिक्त नमो भारत के दुहाई और गुलधर स्टेशन के नजदीक लगभग 900 हेक्टेयर क्षेत्रफल का स्पेशल डेवलपमेंट एरिया विकसित किया जाएगा. ऐसे क्षेत्रों में मिश्रित भू-उपयोग' का प्रावधान रखा गया है, जिसके अन्तर्गत दो अथवा अधिक भू-उपयोगों का मिश्रण एक ही भवन में (हॉरीजन्टली अथवा वर्टीकली) अथवा एक ही स्थल पर विभिन्न उपयोगों के एक से अधिक भवनों में अनुमन्यता प्रदान की जा सकेगी.

एनसीआरटीसी को एजेन्सी घोषित किया गया

विकास क्षेत्र के अन्तर्गत महायोजना-2031 में नये विस्तारित महायोजना क्षेत्रों में दो ट्रान्सपोर्ट नगर, दो लॉजिस्टक पार्क और चार ट्रक पार्किंग भू-उपयोग प्रस्तावित किये गये हैं. जहां एक ओर आम लोगों और निवेशकों द्वारा मिश्रित भू-उपयोग के अन्तर्गत व्यवसायिक और आवासीय गतिविधियों का लाभ उठाया जा सकेगा, वहीं नमो भारत और मेट्रो कॉरिडोर के संचालन से गाजियाबाद में सुगम यातायात को बढ़ावा मिलेगा. ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट जोन्स में जोनल प्लान तैयार किये जाने के लिए प्राधिकरण द्वारा एनसीआरटीसी को एजेन्सी घोषित किया गया है.

