ETV Bharat / state

बच्चा बेचने की क्या है कहानी! ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट से जानें, परत-दर-परत खुलती सच्चाई

बच्चे के बेचे जाने की संबंधी खबर सामने आने के बाद पलामू जिला प्रशासन में पूरे मामले में कार्रवाई शुरू की. लेस्लीगंज पुलिस शनिवार देर रात महिला को लेकर बच्चे के पास गई थी और उसका रेस्क्यू किया है. रेस्क्यू करने के बाद पलामू बाल कल्याण समिति ने पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है. महिला बाल कल्याण समिति के समक्ष लगातार महिला अपना बयान बदल रही है.

रामचंद्र राम ने ईटीवी भारत को बताया कि 09 अगस्त को बच्चे का जन्म हुआ था. एक सप्ताह बाद उसकी पत्नी ने बच्चे को बेच दिया. वह मजदूरी करने गया था वापस लौटा तो बच्चो ने बताया कि मां ने बेटे को बेच दिया गया है. वह बेहद गरीब है मजदूरी करता है. परिवार के किसी भी सदस्य के पास आधार कार्ड एवं वोटर आईडी कार्ड मौजूद नहीं है.

दरअसल पिंकी देवी नामक महिला ने 20 वर्ष पहले यूपी के मिर्जापूर के रहने वाले रामचंद्र राम ने साथ किया था. दोनों के दो बेटा और दो बेटी पहले से है. रामचंद्र राम मजदूरी करता है और लेस्लीगंज के लोटवा के इलाके में पहले झोपड़ी में रहता है. बारिश के बाद वह लेस्लीगंज के सरकारी दुर्गा मंडप में रह रहा है और बाहर से एक प्लास्टिक लगाया.

पलामूः जिला में लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के लोटवा की रहने वाली एक महिला पर आरोप है कि उसने अपने बच्चे को 50 हजार रुपए में बेच दिया है. महिला ने 09 अगस्त को बच्चे को जन्म दिया था और एक सप्ताह बाद गांव की एक महिला के माध्यम से लातेहार में बेचा गया था. मामला सामने आने के बाद लेस्लीगंज पुलिस ने बच्चे का रेस्क्यू किया.

पलामू बाल कल्याण समिति के सदस्य रविशंकर ने बताया कि फिलहाल बच्चे को मिशन ऑफ चैरिटी में भेजा जा रहा है. बच्चे को बेचने के आरोपी महिला की काउंसेलिंग की जरूरत है. महिला लगातार अपने बयान को बदल रही है. महिला अपने बयान में अभी बता रही है कि उसने अपने बच्चों को लालन-पालन के लिए रिश्तेदारों को सौंप दिया था जिसके एवज उन्हें 50 हजार रुपए मिला है. लेस्लीगंज थाना प्रभारी उत्तम कुमार राय ने बताया कि बच्चे का रेस्क्यू किया गया था और मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.

सीएम ने लिया संज्ञान! अधिकारियों को टीम पहुंची गांव

बच्चे के बेचे जाने की खबर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन में संज्ञान लिया है और पूरे मामले में पलामू जिला प्रशासन को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. सीएम के निर्देश मिलने के बाद पलामू जिला के सिविल सर्जन डाक्टर अनिल कुमार सिंह, सामाजिक सुरक्षा विभाग के प्रभारी सहायक निदेशक नीरज कुमार, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी नीता चौहान समेत कई टॉप अधिकारी लेस्लीगंज पहुंचे.

स्वास्थ्य विभाग बच्चे और उसकी मां की स्वास्थ्य जांच कर रही है. पूरे परिवार का स्वास्थ्य जांच की जाएगा कि उनके हालात क्या है. पलामू के सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मामले में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने उन्हें कई निर्देश दिये हैं जिसके आलोक में कार्रवाई की जा रही है. महिला ने बताया है कि स्तन संबंधी समस्या है जिसके इलाज के लिए कदम उठाए जा रहा है.

विधायक ने कहा परिवार को हरसंभव मदद

पूरे मामले में स्थानीय विधायक डॉक्टर शशिभूषण मेहता ने बताया कि मीडिया में खबर आने के बाद जानकारी मिली है. परिवार या अन्य किसी व्यक्ति ने मामले में उनसे संपर्क नहीं किया है. परिवार को हरसंभव मदद मिलेगी और सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए कहा जाएगा. विधायक ने कहा कि अगर किसी भी व्यक्ति को इस तरह की समस्या है तो वह उनसे संपर्क कर सकते हैं.

फिलहाल महिला को इलाज के लिए मेदिनीनगर मेडिकल कॉलेज भेजा गया है, समाज कल्याण विभाग की तरफ से पोषण सामग्री उपलब्ध कराई गई है.

इसे भी पढ़ें- मां ने 50 हजार में कर दिया अपने बेटे का सौदा! जानें, क्या है पूरा मामला

इसे भी पढ़ें- पलामू में मां द्वारा बेटे को बेचने का मामला: बच्चे को किया गया रेस्क्यू, 50 हजार में हुआ था सौदा

इसे भी पढ़ें- बच्चा बेचने की घटना से वित्त मंत्री मर्माहत! भाजपा ने सरकार पर लगाया आरोप