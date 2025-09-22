ETV Bharat / state

काशीपुर उपद्रव मामला, प्रशासन का चला बुलडोजर, कई घरों के काटे बिजली कनेक्शन, क्षेत्र में धारा 163 लागू

उधम सिंह नगर के काशीपुर के मोहल्ला अल्ली खां में प्रशासन ने कार्रवाई की है. क्षेत्र में धारा 163 लागू की गई है.

KASHIPUR
काशीपुर के मोहल्ला अल्ली खां में प्रशासन ने कार्रवाई की (PHOTO- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 22, 2025 at 8:39 PM IST

3 Min Read
काशीपुर: उधम सिंह नगर के काशीपुर में मोहल्ला अल्ली खां में निकाले जा रहे जुलूस के दौरान हुए उपद्रव के बाद प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है. प्रशासन ने इलाके में अवैध अतिक्रमण और बिजली चोरी के मामले में कई घरों पर कार्रवाई की है. साथ ही भारी भरकम जुर्माना भी लगाया है. उपद्रव के बाद इलाके में धारा 163 लगा दी गई है.

सोमवार को काशीपुर में राजस्व विभाग, नगर निगम काशीपुर, विद्युत विभाग काशीपुर, प्रदुषण विभाग और पुलिस की सयुंक्त टीम द्वारा मोहल्ला अल्ली खां में सयुंक्त बड़ी कार्रवाई की. टीम ने अवैध रूप से संचालित बिजली के कुल 17 घरों कनेक्शन काटे. इसमें 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई. एक मामले में नियमानुसार जनाधार केंद्र संचालित ना करने पर केंद्र की आईडी निरस्त किए जाने की संस्तुति की गई है.

चला बुलडोजर: नगर निगम द्वारा निगम की नाली पर अवैध रूप अस्थायी अतिक्रमण करने वाले 35 से 40 घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई. ट्रेड लाइसेंस ना पाए जाने पर कुल 16 हजार का चालान कर अर्थ दंड वसूला गया. एक बेकरी द्वारा प्रदुषण के मानक पूर्ण ना किए जाने पर प्रदुषण विभाग द्वारा कार्रवाई की गई. जिला विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध रूप से निर्मित 12 सारांचनाओं का नियमानुसार चालान किया गया.

धारा 163 लागू: वहीं काशीपुर में बीती देर रात जुलूस के दौरान पुलिस के साथ की गई अभद्रता और मारपीट के बाद प्रशासन द्वारा चुंगी तिराहा बांसफोडान से किला तिराहा तक अल्ली खां और कर्बला विजयनगर में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक बीएनएस की धारा 163 (पूर्व में धारा 144) तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है.

लगी पांबदी: ऐसे में धारा 163 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलेगा और सार्वजनिक स्थान पर चार से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं होंगे. इसके अलावा किसी भी तरह के जुलूस पर बिना अनुमति के पूरी तरह से पाबंदी रहेगी. वहीं किसी भी तरह का विस्फोटक पदार्थ और शस्त्र लेकर कोई भी व्यक्ति नहीं चलेगा.

ये है मामला: रविवार रात काशीपुर के मोहल्ला अल्ली खां में सैकड़ों युवा तख्तियां लेकर जुलूस निकाल रहे थे. इसी बीच जुलूस में अराजकता फैल गई. सूचना मिलते ही मौके पर डायल 112 की पुलिस गाड़ी पहुंची. लेकिन उपद्रवियों ने पुलिस पर भी पथराव कर दिया. पत्थर लगने से वाहन भी क्षतिग्रस्त हुआ. पुलिस के समझाने का प्रयास करने पर उपद्रवियों ने काशीपुर कोतवाली के एसएसआई के साथ मारपीट कर दी.

पुलिस ने मामले में उपद्रव के मास्टमाइंड समेत 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. मामले में 400 से ज्यादा लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है.

